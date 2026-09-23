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GündemDünyada sadece bu dağda yetişiyor! Bilim insanları Muş'ta buldu: 3 yıllık çalışma sonuç verdi, yeni tür literatüre girdi
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Dünyada sadece bu dağda yetişiyor! Bilim insanları Muş'ta buldu: 3 yıllık çalışma sonuç verdi, yeni tür literatüre girdi

23.09.2026 - 09:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Muş'un Kurtik Dağı'nda yürütülen 3 yıllık titiz arazi çalışmaları sonucunda, dünyada yalnızca bu bölgede yetişen ve "Fritillaria damlana" adı verilen yeni bir bitki türü bilim dünyasına kazandırıldı.

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1Dünyada sadece bu dağda yetişiyor! Bilim insanları Muş'ta buldu: 3 yıllık çalışma sonuç verdi, yeni tür literatüre girdi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kürşat ile araştırma ekibi tarafından yürütülen çalışma, Türkiye'nin özellikle Doğu Anadolu'daki zengin bitki çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu.

2Dünyada sadece bu dağda yetişiyor! Bilim insanları Muş'ta buldu: 3 yıllık çalışma sonuç verdi, yeni tür literatüre girdi

Araştırmacılar tarafından 2024 yılında Muş'un Kurtik Dağı'nda gerçekleştirilen arazi çalışmaları sırasında fark edilen bitki, 2025 ve 2026 yıllarındaki vejetasyon dönemlerinde de takip edildi. Tür üzerinde yapılan moleküler, palinolojik ve diğer bilimsel incelemelerin ardından bitkinin daha önce bilimsel olarak tanımlanmamış yeni bir tür olduğu sonucuna ulaşıldı.

3Dünyada sadece bu dağda yetişiyor! Bilim insanları Muş'ta buldu: 3 yıllık çalışma sonuç verdi, yeni tür literatüre girdi

"DÜNYADA YALNIZCA MUŞ'TA YETİŞİYOR"

Yeni türün en dikkat çekici özelliği ise dünyada yalnızca Muş'un Kurtik Dağı'nda yetişmesi oldu. Yaklaşık 2 bin 550 metre ve üzerindeki yüksek rakımlarda görülen, "Fritillaria damlana" adı verilen ve Türkçe bilimsel adı Muş Ters Lalesi olan bu tür, endemik türler arasında yer alıyor.

4Dünyada sadece bu dağda yetişiyor! Bilim insanları Muş'ta buldu: 3 yıllık çalışma sonuç verdi, yeni tür literatüre girdi

Yeni türün tanımlanmasıyla birlikte Türkiye'deki Fritillaria türlerinin sayısı da 63'e yükseldi. Muş Ters Lalesi; mat yaprakları, mor renkli çiçekleri, dar çan şeklindeki (kampanulat) çiçek yapısı ve üç parçalı uzun stilusu gibi özellikleriyle aynı cins içerisinde yer alan diğer türlerden ayrılıyor.

5Dünyada sadece bu dağda yetişiyor! Bilim insanları Muş'ta buldu: 3 yıllık çalışma sonuç verdi, yeni tür literatüre girdi

"TÜRÜN ADI HOCANIN EŞİNE İTHAF EDİLDİ"

Yeni bitkiye verilen "Fritillaria damlana" bilimsel adı ise Prof. Dr. Murat Kürşat'ın eşi Damla Kürşat'a ithafen belirlendi. Bilimsel tür adlandırmasıyla birlikte Damla Kürşat'ın ismi, Türkiye florasına ilişkin uluslararası bilimsel literatürde kalıcı olarak yer aldı.

6Dünyada sadece bu dağda yetişiyor! Bilim insanları Muş'ta buldu: 3 yıllık çalışma sonuç verdi, yeni tür literatüre girdi

"ÇALIŞMA ULUSLARARASI DERGİDE YAYIMLANDI"

Prof. Dr. Murat Kürşat, Mehmet Emin Güneş, Birol Başer, Gülden Koçak ve Yakup Yapar tarafından hazırlanan "Fritillaria damlana (Liliaceae), a new species from eastern Anatolia (Türkiye)" başlıklı çalışma, uluslararası hakemli Phytotaxa dergisinin 17 Eylül 2026 tarihli 774. cilt 3. sayısında yayımlandı. Çalışmayla birlikte Muş'tan bilim dünyasına yeni bir bitki türü kazandırılırken, Türkiye'nin zengin florasının bilimsel olarak belgelenmesine de katkı sağlandı.

7Dünyada sadece bu dağda yetişiyor! Bilim insanları Muş'ta buldu: 3 yıllık çalışma sonuç verdi, yeni tür literatüre girdi

"BÖLGE DOĞAL LABORATUVAR NİTELİĞİNDE"

Prof. Dr. Murat Kürşat, Türkiye'nin bitki çeşitliliği açısından son derece zengin olduğunu belirterek, özellikle Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevresinin önemli bir doğal laboratuvar niteliğinde olduğunu ifade etti. Kürşat, Muş Ters Lalesi'nin özellikle Kurtik Dağı'nın zirve kesimlerinde yetiştiğine dikkat çekerek, bölgede yoğun hayvan otlatmasının tür üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

8Dünyada sadece bu dağda yetişiyor! Bilim insanları Muş'ta buldu: 3 yıllık çalışma sonuç verdi, yeni tür literatüre girdi

Bölgede yürütülen rüzgar enerjisi çalışmalarının genişlemesinin de bitkinin yaşam alanları açısından risk oluşturabileceğini kaydeden Kürşat, türün korunmasına yönelik bir koruma planının hazırlanması gerektiğini vurguladı. Kürşat, bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında üzerinde araştırma yapılan başka bitki türlerinin de bulunduğunu, çalışmaların tamamlanmasının ardından bunların da bilim dünyasına kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

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