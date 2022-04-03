Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey ameliyat oldu! 'Kırılganım ama heyecanlıyım'
Türk sevgilisi Alev Aydın ile birlikteliğini sürdüren sürdüren dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, ameliyata girmeden önce çektiği bir fotoğrafını yayınladı. Halsey, "Eğer beni görürseniz nazik olun. Kırılganım. Kırılganım ama heyecanlıyım" notunu yazdı.
Türk sevgilisi Alev Aydın ile birlikteliğinden Ender Ridley'i geçtiğimiz temmuz ayında kucağına alan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
94'üncü Oscar Ödülleri gecesinin after partisine katılan Halsey, makyajından kol detayına, iç çamaşırlarından takılarına kadar her detayıyla dikkat çekmiş; transparan tercihiyle hayranlarından tam not almıştı.
DEMET AKALIN'DAN YORUM GECİKMEDİ
Sosyal medyada da tarzıyla adından söz ettiren Halsey'e Demet Akalın'dan da yorum gecikmemişti. Kendini tutamayan ünlü isim, Popbizde adlı Instagram sayfasına yorum yapmıştı.
HAYRANLARINI KIRMADI
Geçtiğimiz aylarda ise Alev Aydın'ın babasını ziyaret etmek için ikinci kez Türkiye'ye gelen Halsey, sevenlerini kırmamıştı. Kendisini tanıyarak yanına gelen hayranlarıyla adeta sarmaş dolaş olan şarkıcı, fotoğraf isteklerini de geri çevirmemişti. Objektiflere poz veren Halsey'in neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmamıştı.
"En son Grammy'e 2017'de katılmıştım ve bu, ilk Endometriozis (Çikolata Kisti) ameliyatımdan 3 gün sonraydı. Kırmızı halıda dikişlerimle yürümüştüm. Şansın böylesi, yarın yıllar sonra yeniden Grammy’e katılacağım ve yine 3 gün önce ameliyat oldum. Bunu söylüyorum ki, eğer beni görürseniz nazik olun. Kırılganım. Kırılganım ama heyecanlıyım."