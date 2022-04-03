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MagazinDünyaca ünlü şarkıcı Halsey ameliyat oldu! 'Kırılganım ama heyecanlıyım'
HaberlerMagazin Haberleri Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey ameliyat oldu! 'Kırılganım ama heyecanlıyım'
• 03 Nisan 2022 - 15:45 • Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey ameliyat oldu! 'Kırılganım ama heyecanlıyım'

Türk sevgilisi Alev Aydın ile birlikteliğini sürdüren sürdüren dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, ameliyata girmeden önce çektiği bir fotoğrafını yayınladı. Halsey, "Eğer beni görürseniz nazik olun. Kırılganım. Kırılganım ama heyecanlıyım" notunu yazdı.

• 03 Nisan 2022 - 15:45 • Son Güncelleme:
1Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey ameliyat oldu Kırılganım ama heyecanlıyım
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Türk sevgilisi Alev Aydın ile birlikteliğinden Ender Ridley'i geçtiğimiz temmuz ayında kucağına alan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

2Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey ameliyat oldu Kırılganım ama heyecanlıyım

94'üncü Oscar Ödülleri gecesinin after partisine katılan Halsey, makyajından kol detayına, iç çamaşırlarından takılarına kadar her detayıyla dikkat çekmiş; transparan tercihiyle hayranlarından tam not almıştı.

3DEMET AKALINDAN YORUM GECİKMEDİ

DEMET AKALIN'DAN YORUM GECİKMEDİ

Sosyal medyada da tarzıyla adından söz ettiren Halsey'e Demet Akalın'dan da yorum gecikmemişti. Kendini tutamayan ünlü isim, Popbizde adlı Instagram sayfasına yorum yapmıştı.

4Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey ameliyat oldu Kırılganım ama heyecanlıyım

49 yaşındaki Akalın, Halsey'in pozu için; "Bunlar kocalara ne giyiyor acaba yatakta? Hayır her şey meydanda bir de" demişti.

5BİT KAFA

"BİT KAFA"

Öte yandan Yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Alev Aydın'dan olan oğlu Ender Ridley'in fotoğraflarını sık sık takipçileriyle paylaşan Halsey; geçtiğimiz aylarda, bebeğinin son halini paylaşmıştı.

6Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey ameliyat oldu Kırılganım ama heyecanlıyım

Şarkıcı, paylaşımına; "Senle dolu bir yıl için sabırsızlanıyorum" notunu yazmıştı. Alev Aydan da sevgilisinin paylaşımının altına "Bit kafa" yorumunu düşmüştü. Halsey, beş aylık oğlunun görüntülerine sosyal medyada çok fazla yer vermediği için, son paylaşımı, hayranlarından büyük ilgi görmüştü.

7HAYRANLARINI KIRMADI

HAYRANLARINI KIRMADI

Geçtiğimiz aylarda ise Alev Aydın'ın babasını ziyaret etmek için ikinci kez Türkiye'ye gelen Halsey, sevenlerini kırmamıştı. Kendisini tanıyarak yanına gelen hayranlarıyla adeta sarmaş dolaş olan şarkıcı, fotoğraf isteklerini de geri çevirmemişti. Objektiflere poz veren Halsey'in neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmamıştı.

8YİNE AMELİYAT OLDUM

"YİNE AMELİYAT OLDUM"

Halsey, son olarak aktif olarak kullandığı 28.9 milyon takipçili Instagram hesabından ameliyat olduğunu duyurup, öncesinde çektiği bir pozunu paylaştı. Şarkıcı, 1.2 milyon beğeni ve 5 bine yakın yorum alan gönderisine, şu mesajı yazdı:

9Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey ameliyat oldu Kırılganım ama heyecanlıyım

"En son Grammy'e 2017'de katılmıştım ve bu, ilk Endometriozis (Çikolata Kisti) ameliyatımdan 3 gün sonraydı. Kırmızı halıda dikişlerimle yürümüştüm. Şansın böylesi, yarın yıllar sonra yeniden Grammy’e katılacağım ve yine 3 gün önce ameliyat oldum. Bunu söylüyorum ki, eğer beni görürseniz nazik olun. Kırılganım. Kırılganım ama heyecanlıyım."

10NAZAR DEĞMESİN

"NAZAR DEĞMESİN"

Öte yandan baba olmanın sevincini yaşayan Alev Aydın, oğlu Ender Ridley ile fotoğrafını geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı, eşi ve oğlunun pozuna kayıtsız kalamamıştı.

11Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey ameliyat oldu Kırılganım ama heyecanlıyım

Halsey, Aydın'ın gönderisine, "Nazar değmesin..." yorumunu yapmış ve kalp emojileri eklemeyi ihmal etmemişti. Bir süre önce Türkçe öğrenmeye başladığını açıklayan şarkıcının bu yanıtına, Türk takipçilerinden de çok sayıda yorum gelmişti.

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