Dünya üretiminin yüzde 90'ı Türkiye'den! Yağışlar harika gitti, altın sezon başladı

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Sıfır rakımdan 2 bin rakım üzerine kadar arıcılık yapılan Mersin'de olduğu gibi Muğla'da da günün ilk ışıklarıyla binlerce işçi arı çam ağaçları sayesinde bu dönem bal üretiyor. Mersinli arıcılar, Muğlalı aracılılarla birlikte üretilen balın hasadına ise bugünlerde başladı. Büyük kısmı Eğe' de üretilen balda bereketli geçen sezon nedeniyle kovanlar dolarken, yazın olduğu gibi bu sene sonbaharda da umutlar yeşerdi.