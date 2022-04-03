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Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama!

Koronavirüsün Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) flaş bir açıklama geldi. İngiltere'de görülen yeni koronavirüs varyantı XE'nin bulaşıcılığı ile ilgili beklenen açıklama geldi.

• 03 Nisan 2022 - 12:25 • Son Güncelleme:
• 03 Nisan 2022 - 12:25 • Son Güncelleme:
1Dünya Sağlık Örgütünden koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama

Son dönemde Omicron varyantı ile gündemden düşmeyen Koronavirüste (Kovid-19) sıcak bir gelişme yaşandı Koronavirüs'ün yeni bir varyantı ortaya çıktı. 'XE' adı verilen yeni varyant daha önce Alfa varyantının çıktığı ülke olan İngiltere'de tespit edildi.

2Dünya Sağlık Örgütünden koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama

NDTV'de yer alan habere göre, XE'nin BA'1 ve BA.2 Omicron suşlarının bir mutasyonu olan bir rekombinant olduğu açıklandı. İngiliz uzmanlar British Medical Journal'da yayınlanan bir makalede, varyantların çoğaltma sırasında genetik materyallerini karıştırıp yeni bir mutasyon oluşturduğunu söyledi.

3DSÖDEN AÇIKLAMA GELDİ

DSÖ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Dünya Sağlık Örgütü'ünden (DSÖ) konu ile ilgili beklenen açıklama geldi. DSÖ yeni mutasyon XE'nin Omicron'un BA.2 alt varyantından yüzde 10 daha bulaşıcı olduğunu duyurdu. Açıklamada bu sonucun ilk bulgu olduğu kesin bir bilgiye ulaşmak için araştırmaların sürdüğünün altı çizildi.

4YENİ VARYANT XE KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ

YENİ VARYANT XE KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?

İngiltere'nin sağlık kurumu, XE varyantının ilk olarak 19 Ocak'ta tespit edildiğini ve yeni varyantın 637 vakada tespit edildiğini bildirildi.

5Dünya Sağlık Örgütünden koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama

Öte yandan ilk bulgular Omicron'un Delta ve Wuhan versiyonlarına kıyasla daha bulaşıcı ancak daha hafif olduğu yönünde. Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlanıyor. Londra'daki Imperial College'da yapılan analizler, Omicron mutasyonlarının onu Delta varyantına göre daha hafif bir virüs haline getirdiğini gösteriyor.

6Dünya Sağlık Örgütünden koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama

Koronavirüse karşı hiçbir bağışıklık olmaması halinde, delta varyantına kıyasla Omicron varnatında hastanenin acil servisine başvurma ihtimali yüzde 11 daha az. Ancak aşı ve enfeksiyon seviyesi yükseldiği için bu durum artık daha az kişi için geçerli. Nüfus içinde gelişen bağışıklık durumu da gözetildiğinde, Omicron enfeksiyonu ile hastaneye yatma riski yüzde 25-30 düzeyinde azalırken, hastanede bir günden fazla kalma riski de yüzde 40 düşüş gösteriyor.

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