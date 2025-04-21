Dükkana kravatsız girmiyor! Ankara'da 50 yıldan beri 2 kardeş el işçiliğini ayakta tutmaya çalışıyor
Ankara'da 50 yıldan fazladır ayakkabı ustası olan Adem Cihangör ve Davud Cihangör kardeşler, el işçiliği ayakkabıcılık mesleğinin devam etmesi için mücadele veriyor. 67 yaşındaki Adem Cihangör, ilkokulu bitirdikten sonra 1970 yılında dayısının yanında çıraklık yaparak ayakkabıcılık mesleğine adım attı. Henüz 12 yaşında el işçiliğiyle ayakkabı üretimine başlayan Cihangör'ü iki yıl sonra kardeşi Davud Cihangör de izledi.
AA
• 21 Nisan 2025 - 14:26 • Son Güncelleme:
AA
• 21 Nisan 2025 - 14:26 • Son Güncelleme: