Dükkana kravatsız girmiyor! Ankara'da 50 yıldan beri 2 kardeş el işçiliğini ayakta tutmaya çalışıyor

Her şey var, usta yok. Usta olmayınca istediğin kadar makine olsun, olmuyor. Ankara'da da bu meslek bitmek üzere mi, bitti mi diyelim, ne diyelim bilmiyorum. Artık ben 65 yaşındayım. En fazla olsa 5 sene daha yapabilirim ondan sonra yapamam. Artık bir devrin sonuna geldik yani."