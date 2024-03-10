Düğünlerde yeni dönem, talep patladı! Ücreti 1500 ila 4 bin lira arasında değişiyor
Nikah tarihi ile düğün yeri rezervasyonu uyuşmayan çiftlerin, misafirlerinin beklentisini karşılamak amacıyla düzenlediği nikah programında görev alan temsili nikah memurluğu, evlilik sektöründe meslek haline geldi. Cübbesiyle organizasyona katılıp, çiftin isteğine göre günün anlamına uygun konuşma yapan, nikah defterini imzalatıp, evlilik cüzdanını teslim eden temsili nikah memurunun ücreti 1500 ila 4 bin lira arasında değişiyor.
• 10 Mart 2024 - 11:58 • Son Güncelleme:
• 10 Mart 2024 - 11:58 • Son Güncelleme: