Dubai çikolatası çılgınlığı devam ediyor: Uzmanlar uyardı: 'Dubai ismine kanıp kıyılmış bezelye yemeyin'
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, Dubai çikolatası çılgınlığının kesinlikle durdurulması gerektiğini belirterek, “Özellikle çocuklarda lüks tüketim çılgınlığına yol açıyor. Çocukları ve gençleri lüks tüketime özendiriyor.” dedi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun ise Dubai çikolatasının çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu ve buna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
İHA
• 02 Kasım 2024 - 12:52 • Son Güncelleme:
İHA
• 02 Kasım 2024 - 12:52 • Son Güncelleme: