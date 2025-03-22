Downsendromlu bireyler bir günlüğüne kafe işletti

"Onlar için güzel bir dünya oluşturalım"
Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü etkinliği için Genç Kafe’de olduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "İnsanların bir gün değil 365 gün duyarlı olması gereken bir hastalık. Down sendromlu çocuklara, insanlara bu şekilde fırsat verildiğinde kendi becerilerini geliştirmeleri için imkanlar sunulduğunda hayata tutunduklarını, aileleriyle yaşamlarını sürdürmelerinin daha iyi olduğunu biliyoruz. Bütün dünyadaki çalışmalar bunu gösteriyor.