Downsendromlu bireyler bir günlüğüne kafe işletti

"Biz de Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi’ndeki downsendromlu çocuklar ve onların aileleriyle birlikte bugün bir etkinlik düzenledik. Hem farkındalık oluşturmak hem de onların bu mutluluğuna ortak olmak için bugün Genç Kafe'de birlikteyiz. Umarım farkındalık artar. Onlar için güzel bir dünya oluşturalım çalışma için yeterli olan bireylere bunu sağlıyoruz. Belli bir aşamaya gelen bireyler doğru alanlara yönlendirilirlerse çok başarılı oluyorlar, bu örnekte downsendromlu bireyler de var. İş hayatına katılabilecek yeterlilikte ve onlara uygun işler olduğu zaman iş hayatına katılanlar var. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda Osmangazi'de somut adımlar atıyoruz" dedi.