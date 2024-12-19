Dondurucu soğukların görüldüğü Bayburt'ta köpek kurtarma operasyonu! Buz tutan nehre girdi
Sibirya soğuklarının yaşandığı Bayburt'ta buz tutan Çoruh Nehri'ne giren sokak köpeğini duyarlı bir vatandaş donmaktan ve boğulmaktan kendi imkanlarıyla kurtardı. Vatandaşın kurtarma operasyonuna çocukları da ortak oldu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kurtarma operasyonu, yüzlerde tebessüm oluşturdu, yürekleri ısıttı.
İHA
• 19 Aralık 2024 - 10:06 • Son Güncelleme:
İHA
• 19 Aralık 2024 - 10:06 • Son Güncelleme: