Dondurucu soğukların görüldüğü Bayburt'ta köpek kurtarma operasyonu! Buz tutan nehre girdi

Bir yandan babasını, bir yandan da mahsur kalan köpeği düşünen Atilla Mercimek, babasına "dikkatli ol" uyarılarında bulunup, "Baba köpeğin bacaklarını suya değdirme, üşür" diyerek merhametini konuşturdu. Diğer kardeş Hatice Mercimek de köpeği sakinleştirmek adına, "Korkma, seni kurtarıyoruz, sakın korkma. Güçlü bir köpek ol" ifadelerini kullandı. Köpeği topraklı alana çıkaran babanın operasyonuna, Atilla Mercimek, "Kurtarma operasyonu başarılı" diyerek operasyonu onayladı.