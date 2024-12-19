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GündemDondurucu soğukların görüldüğü Bayburt'ta köpek kurtarma operasyonu! Buz tutan nehre girdi
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Dondurucu soğukların görüldüğü Bayburt'ta köpek kurtarma operasyonu! Buz tutan nehre girdi

Sibirya soğuklarının yaşandığı Bayburt'ta buz tutan Çoruh Nehri'ne giren sokak köpeğini duyarlı bir vatandaş donmaktan ve boğulmaktan kendi imkanlarıyla kurtardı. Vatandaşın kurtarma operasyonuna çocukları da ortak oldu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kurtarma operasyonu, yüzlerde tebessüm oluşturdu, yürekleri ısıttı.

İHA
• 19 Aralık 2024 - 10:06 • Son Güncelleme:
İHA
• 19 Aralık 2024 - 10:06 • Son Güncelleme:
1Dondurucu soğukların görüldüğü Bayburtta köpek kurtarma operasyonu Buz tutan nehre girdi

Soğuk havaların etkili olduğu Bayburt'ta, Çoruh Nehri'nin yüzeyi kısmi buz tuttu. Buz tutan nehre giren köpeğin bulunduğu yerden çıkamadığını ve soğultan titrediğini gören Celil Mercimek isimli duyarlı vatandaş, uzunca bir merdiven alarak köpeği kurtarmak istedi.

2Dondurucu soğukların görüldüğü Bayburtta köpek kurtarma operasyonu Buz tutan nehre girdi

Korktuğu için hareket edemeyen köpek merdivene çıkmayınca, Mercimek köpeği kucağına alarak suyun diğer tarafına geçirdi.

3Dondurucu soğukların görüldüğü Bayburtta köpek kurtarma operasyonu Buz tutan nehre girdi

O anları cep telefonuyla kaydeden Celil Mercimek'in oğlu Atilla Mercimek, "Baba dikkatli ol, köpeğin ayaklarını suya değdirme, üşüyecek" diyerek yukarıdan komut verdi.

4Dondurucu soğukların görüldüğü Bayburtta köpek kurtarma operasyonu Buz tutan nehre girdi

 Yüzlerde tebessüm oluşturan kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlandı.

5BABAM YİNE BİR KAHRAMANLIK YAPACAK

"BABAM YİNE BİR KAHRAMANLIK YAPACAK"

Babası Celil Mercimek'i yalnız bırakmayıp yanında gelen çocukları Hatice ve Atilla Mercimek, babalarına destek vererek, köpeği buz gibi nehirden kurtarmayı başardılar. "Babam yine kahramanlık yapacak. Şuradaki köpeği kurtarmaya çalışacağız" diyerek kayda giren minik Atilla Mercimek'in yönlendirmeleri yüzleri güldürdü.

6Dondurucu soğukların görüldüğü Bayburtta köpek kurtarma operasyonu Buz tutan nehre girdi

Bir yandan babasını, bir yandan da mahsur kalan köpeği düşünen Atilla Mercimek, babasına "dikkatli ol" uyarılarında bulunup, "Baba köpeğin bacaklarını suya değdirme, üşür" diyerek merhametini konuşturdu. Diğer kardeş Hatice Mercimek de köpeği sakinleştirmek adına, "Korkma, seni kurtarıyoruz, sakın korkma. Güçlü bir köpek ol" ifadelerini kullandı. Köpeği topraklı alana çıkaran babanın operasyonuna, Atilla Mercimek, "Kurtarma operasyonu başarılı" diyerek operasyonu onayladı.

7YAŞASIN KURTARDIK

"YAŞASIN KURTARDIK"

Dadi ismini verdikleri köpeğin yukarıya çıkmasıyla sevinen kardeşler, daha sonra köpeğe yiyecek verdiler. Yaklaşık 5 dakikada kurtarılan köpek ise verilen yemekten yedikten sonra gözden kayboldu. Baba ve çocuklarının başarılı köpek kurtarma operasyonu yüzlerde tebessüme neden olurken, miniklerin sevgi ve merhamet dolu halleri yürekleri ısıttı.