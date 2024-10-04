Dolandırıldığını evine vergi borcu gelince anladı: Samsun'da bir kadın akrabası tarafından dolandırıldı
Samsun’da aile dostu T.İ. tarafından dolandırıldığını öne süren Dursiye Giritli (37), savcılığa suç duyurusunda bulundu. Evine 1 milyon 463 bin liralık vergi borcu gelince dolandırıldığını anladığını belirten Giritli, “Üzerime şirket açtılar, dolandırıldım. Benim ocağım yandı” dedi.
Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)
• 04 Ekim 2024 - 15:41 • Son Güncelleme:
Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)
• 04 Ekim 2024 - 15:41 • Son Güncelleme: