Dolandırıcılar TikTok'u keşfetti! Sahte yorumlarla dikkat: Bu tuzağa düşmeyin

Popüler video paylaşım platformu TikTok, aynı zamanda dünyanın en büyük online satış yerlerinden biri haline geldi. Ancak burada dürüst satıcılar olduğu kadar sahte satıcılar yani dolandırıcılar da kol gezmeye başladı. Her gün pek çok kişi buralarda tuzağa düşürülüyor ve paraları çalınıyor. TikTok, bu tür hesapları kontrol edip kapatsa da anında başka isimlerle yenileri açılıyor. Sorunun günden güne arttığına dikkat çeken Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ile dolandırıcıların buradaki sistemlerini konuştuk.