Dolandırıcılar TikTok'u keşfetti! Sahte yorumlarla dikkat: Bu tuzağa düşmeyin
Dolandırıcıların yeni gözdesi TikTok oldu. Adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Türkiye’de yaklaşık 40 milyon kullanıcısı bulunan TikTok’ta ürün satış dolandırıcılıklarının giderek arttığına dikkat çekti. Kırık, “Sahte yorumlarla sahte ürünler, hatta hiç var olmayan ürünler satılıyor. Kara para aklanıyor. Alışveriş yapmadan önce hesabın güvenliğini muhakkak sorgulayın” dedi.
• 01 Eylül 2024 - 08:30 • Son Güncelleme:
• 01 Eylül 2024 - 08:30 • Son Güncelleme: