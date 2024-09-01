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GündemDolandırıcılar TikTok'u keşfetti! Sahte yorumlarla dikkat: Bu tuzağa düşmeyin
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Dolandırıcılar TikTok'u keşfetti! Sahte yorumlarla dikkat: Bu tuzağa düşmeyin

Dolandırıcıların yeni gözdesi TikTok oldu. Adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Türkiye’de yaklaşık 40 milyon kullanıcısı bulunan TikTok’ta ürün satış dolandırıcılıklarının giderek arttığına dikkat çekti. Kırık, “Sahte yorumlarla sahte ürünler, hatta hiç var olmayan ürünler satılıyor. Kara para aklanıyor. Alışveriş yapmadan önce hesabın güvenliğini muhakkak sorgulayın” dedi.

• 01 Eylül 2024 - 08:30 • Son Güncelleme:
• 01 Eylül 2024 - 08:30 • Son Güncelleme:
1Dolandırıcılar TikToku keşfetti Sahte yorumlarla dikkat: Bu tuzağa düşmeyin

Popüler video paylaşım platformu TikTok, aynı zamanda dünyanın en büyük online satış yerlerinden biri haline geldi. Ancak burada dürüst satıcılar olduğu kadar sahte satıcılar yani dolandırıcılar da kol gezmeye başladı. Her gün pek çok kişi buralarda tuzağa düşürülüyor ve paraları çalınıyor. TikTok, bu tür hesapları kontrol edip kapatsa da anında başka isimlerle yenileri açılıyor. Sorunun günden güne arttığına dikkat çeken Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ile dolandırıcıların buradaki sistemlerini konuştuk.

2SAHTE YORUMLARA DİKKAT

SAHTE YORUMLARA DİKKAT

Posta'da yer alan habere göre; TikTok’ta ürün satış dolandırıcılığı yapanların, her bir kurbandan ortalama 5 bin TL haksız kazanç elde ettiğini ifade eden Kırık, “Bu dolandırıcılar, sahte yorumlar ve beğenilerle kullanıcıları kandırıyorlar. Özellikle geniş kitlelere ulaşabilen dolandırıcılar, yüzlerce kişiyi hedef alarak milyonlarca liralık kazanç sağlayabiliyor. Ayrıca, kara para aklama amacıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonlarında, bu rakamlar çok daha yüksek seviyelere çıkabiliyor” dedi.

3AŞIRI DÜŞÜK FİYAT OLMAZ

AŞIRI DÜŞÜK FİYAT OLMAZ

Gerçek dışı indirimler ve aşırı düşük fiyatların, bu tür dolandırıcılıkların en belirgin işaretlerinden biri olduğunu anlatan Kırık, şöyle devam etti: “Bu vaatlere kanan alıcılar, genelde taklit ürünlerle karşılaşıyorlar. Bu sahtekarlar ayrıca, var olmayan ürünler için reklam yaparak ödeme topluyorlar. Günün sonunda da söz konusu ürün elbette gerçek sahibine gönderilmiyor. Bazı dolandırıcılar da yine buralarda uydurma satışlar aracılığıyla kara para aklama faaliyetlerinde bulunuyor.”

4EN ÇOK ELEKTRONİK EŞYA

EN ÇOK ELEKTRONİK EŞYA

Ali Murat Kırık, sahte ürün satışının özellikle elektronik, giyim ve kozmetik ürünler gibi popüler kategorilerde oldukça yaygın olduğuna da dikkat çekti. Kırık, “Dolandırıcılar, ünlü TikTok kullanıcıları veya markalar gibi davranarak kullanıcılara özel mesajlarla da göndererek iletişime geçebiliyor. Bu mesajlarda genellikle şifrelerinizi veya kredi kartı bilgilerinizi vermeleri istenebiliyor” diye konuştu.

5SATICIYI İNCELEYİN

SATICIYI İNCELEYİN

Kırık, bu tür tuzaklara düşmemek adına şu uyarılarda bulundu:.

* Sınırlı stok gibi aciliyet hissi yaratmaya çalışan ifadelere kanmayın..

* Gerçek olamayacak kadar iyi görünen tekliflerden kaçının..

* Yorumları eleştirel bir gözle değerlendirin..

6Dolandırıcılar TikToku keşfetti Sahte yorumlarla dikkat: Bu tuzağa düşmeyin

* Ürünün özellikleri, menşei veya üretici hakkında belirsiz açıklamalar varsa, alım yapmaktan vazgeçin..

* Tanımadığınız kişilerden gelen özel mesajlara itibar etmeyin..

* Satıcıların geçmişini araştırın ve bağımsız inceleme sitelerinde bu hesapla ilgili bilgi edinin..

* Satıcının hesabı yeni açılmışsa, çok az takipçisi varsa veya profilinde yeterli bilgi yoksa kesinlikle uzak durun.

7SANAL KART KULLANIN

SANAL KART KULLANIN

* Para veya kişisel bilgi isteyen mesajlara cevap vermeyin. Alışveriş yaparken sanal kart kullanmayı tercih edin. Çünkü sanal kartlar belirli bir limit ile sınırlıdır..

* Her zaman tanınmış markaların resmi hesaplarından veya onaylanmış satıcılarından alışveriş yapın.

8Dolandırıcılar TikToku keşfetti Sahte yorumlarla dikkat: Bu tuzağa düşmeyin

* Sahte hesapları ve dolandırıcılık içeriklerini TikTok’a bildirin.

* Dolandırıcıya ödeme yaptığınızı fark ettiğiniz an, derhal bankanızla iletişime geçin ve işlemi durdurma talimatı verin..

* Dolandırıldıysanız hemen savcılığa ve siber suçlarla ilgili birimlere şikayette bulunun.