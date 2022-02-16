Doktor yasaklayınca yapmaya başladı, talep patladı! Günde 200 tane satıyor, sınırlı sayıda üretiliyor

Fırında işletmecilik yapan Hadi Demirbağ, yoğunluğun her geçen gün arttığını söyledi. Demirbağ, “Daha önce siyez pideyi Türkiye’ye tanıttık ve şimdi de siyez simidi hayata geçirdik. Talep çok güzel. İnsanlar çok güzel ilgi gösteriyor. Sağlık problemleri olan vatandaşlar daha çok ilgi gösteriyor. Yeni başlamamıza rağmen çok güzel bir ilgi var” diye konuştu.