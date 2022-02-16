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    YaşamDoktor yasaklayınca yapmaya başladı, talep patladı! Günde 200 tane satıyor, sınırlı sayıda üretiliyor
    HaberlerYaşam Haberleri Doktor yasaklayınca yapmaya başladı, talep patladı! Günde 200 tane satıyor, sınırlı sayıda üretiliyor
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    Doktor yasaklayınca yapmaya başladı, talep patladı! Günde 200 tane satıyor, sınırlı sayıda üretiliyor

    Doktor yasaklayınca ekmek yemeyi bıraktı, bir ziyaret sırasında siyez unlu ekmek yedikten sonra zararı olmadığını görünce kendisi de yapmaya başladı. Tanesi 7 liraya günde 200 tane satılan ve sınırlı sayıda üretilen siyez unlu simide talep adeta patladı. Adana’da geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez unundan yapılmaya başlanan simit yoğun ilgi görüyor.

    • 16 Şubat 2022 - 10:13 • Son Güncelleme:
    • 16 Şubat 2022 - 10:13 • Son Güncelleme:
    1Doktor yasaklayınca yapmaya başladı, talep patladı Günde 200 tane satıyor, sınırlı sayıda üretiliyor

    Adanalı Fahri Aslan, astsubay başçavuş olarak görev yaparken 2006 yılında geçirdiği kaza sonucu vazife malulü olarak emekli oldu. Aslan, daha sonra Seyhan ilçesi Baraj Caddesi’nde bir ekmek fırını işletmeye başladı.

    2Doktor yasaklayınca yapmaya başladı, talep patladı Günde 200 tane satıyor, sınırlı sayıda üretiliyor

    Geçirdiği kaza sonucu ise doktorlar tarafından Aslan’ın beyaz ekmek yemesi yasaklandı. Aslan, 2016 yılında Kastamonu’ya bir ziyaret için gittiğinde siyez unundan yapılmış ekmek yedi.

    3Doktor yasaklayınca yapmaya başladı, talep patladı Günde 200 tane satıyor, sınırlı sayıda üretiliyor

    Yediği ekmek kendisine hiçbir zarar vermeyince unu Adana’ya getirdi ve kendi fırınında siyez pidesi yaptı.

    4Doktor yasaklayınca yapmaya başladı, talep patladı Günde 200 tane satıyor, sınırlı sayıda üretiliyor

    Sosyal medyadan da tanıtımını yapan Aslan, artan talep sonucu önce haftada 2 gün ardından da haftanın her günü siyez pidesi yapmaya başladı. Ayrıca Aslan, İstanbul’a da şube açarak siyez unundan lahmacun, kuşbaşılı, kaşarlı ve sucuklu pide üretimine de geçti.

    5Doktor yasaklayınca yapmaya başladı, talep patladı Günde 200 tane satıyor, sınırlı sayıda üretiliyor

    Vatandaşlara siyez unundan çeşitli ürünler sunmaya çalışan Aslan, simit yapmaya da başladı. Simidin içerisine de tereyağı yerine zeytinyağı ayrıca da keten ve chia tohumu ekledi.

    6GÜNDE 200 TANE SATILIYOR

    GÜNDE 200 TANE SATILIYOR

    Tanesi 7 liradan günde 150-200 tane satılan simite, doğal ürünlere taleple paralel ilgi giderek artıyor.

    7Doktor yasaklayınca yapmaya başladı, talep patladı Günde 200 tane satıyor, sınırlı sayıda üretiliyor

    Fırında işletmecilik yapan Hadi Demirbağ, yoğunluğun her geçen gün arttığını söyledi. Demirbağ, “Daha önce siyez pideyi Türkiye’ye tanıttık ve şimdi de siyez simidi hayata geçirdik. Talep çok güzel. İnsanlar çok güzel ilgi gösteriyor. Sağlık problemleri olan vatandaşlar daha çok ilgi gösteriyor. Yeni başlamamıza rağmen çok güzel bir ilgi var” diye konuştu.

    8Doktor yasaklayınca yapmaya başladı, talep patladı Günde 200 tane satıyor, sınırlı sayıda üretiliyor

    Müşterilerden Sibel Takı ise sağlık sorunları nedeniyle uzun zamandır siyez ekmeği tükettiğini, simit tüketimine de yeni başladığını söyledi.

    9Doktor yasaklayınca yapmaya başladı, talep patladı Günde 200 tane satıyor, sınırlı sayıda üretiliyor

    Takı, “Ben de glütene karşı hassasiyet vardı. Sağlık problemi olan herkese öneririm” ifadelerini kullandı.

    10Doktor yasaklayınca yapmaya başladı, talep patladı Günde 200 tane satıyor, sınırlı sayıda üretiliyor
    11Doktor yasaklayınca yapmaya başladı, talep patladı Günde 200 tane satıyor, sınırlı sayıda üretiliyor

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