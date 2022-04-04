Doja Cat anons edilince sahneye tuvaletten koşarak geldi!

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden kabul edilen ve bu yıl 64'üncüsü gerçekleşen 2022 Grammy Ödülleri törenine ünlüler akın etti. Geçtiğimiz günlerde Paraguay’da planlanan konserinin hava koşulları nedeniyle iptal olması sonrası hayranlarının tepkisinin ardından müziği bıraktığını açıklayan Doja Cat ödül için kırmızı halıda boy gösterdi.