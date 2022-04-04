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MagazinDoja Cat anons edilince sahneye tuvaletten koşarak geldi!
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• 04 Nisan 2022 - 12:29 • Son Güncelleme:

Doja Cat anons edilince sahneye tuvaletten koşarak geldi!

Son yıllarda popüler olan şarkıcı Doja Cat geçtiğimiz günlerde yaptığı "Benim için her şey öldü, müzik öldü" açıklamasından sonra 2022 Grammy Ödülleri'ndeydi. İlk kez ödül alan Doja Cat anons edildiği anlarda tuvaletteydi ve koşarak sahneye çıktı. Ünlü rapçi o anlarda frikik vermemek için de çabaladı.

• 04 Nisan 2022 - 12:29 • Son Güncelleme:
1Doja Cat anons edilince sahneye tuvaletten koşarak geldi
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Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden kabul edilen ve bu yıl 64'üncüsü gerçekleşen 2022 Grammy Ödülleri törenine ünlüler akın etti. Geçtiğimiz günlerde Paraguay’da planlanan konserinin hava koşulları nedeniyle iptal olması sonrası hayranlarının tepkisinin ardından müziği bıraktığını açıklayan Doja Cat ödül için kırmızı halıda boy gösterdi.

2Doja Cat anons edilince sahneye tuvaletten koşarak geldi

Son yıllarda ünlenerek özellikle TikTok akımlarında kullanılan şarkılarıyla oldukça popüler olan Doja Cat, en iyi ikili ya da grup performansı ödülü için sahneye anons edildi.

3Doja Cat anons edilince sahneye tuvaletten koşarak geldi

Ünlü rapçi anons sırasında tuvaletteydi ve koşarak sahneye gelip "Hayatımda en hızlı işememdi" yorumuyla seyircileri güldürdü.

4Doja Cat anons edilince sahneye tuvaletten koşarak geldi

Derin yırtmaçlı elbisesiyle sahneye çıkarken zor anlar yaşayan ünlü isim eliyle iç çamaşırı düzelttip frikik vermemek için de çaba sarf etti.

5Doja Cat anons edilince sahneye tuvaletten koşarak geldi

Doja Cat nefesini düzenleyip yırtmacını düzelttikten sonra duygusal anlar yaşadı.

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Doja Cat anons edilince sahneye tuvaletten koşarak geldi!

Doja Cat anons edilince sahneye tuvaletten koşarak geldi!

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