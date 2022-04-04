• 04 Nisan 2022 - 12:29 • Son Güncelleme:
Doja Cat anons edilince sahneye tuvaletten koşarak geldi!
Son yıllarda popüler olan şarkıcı Doja Cat geçtiğimiz günlerde yaptığı "Benim için her şey öldü, müzik öldü" açıklamasından sonra 2022 Grammy Ödülleri'ndeydi. İlk kez ödül alan Doja Cat anons edildiği anlarda tuvaletteydi ve koşarak sahneye çıktı. Ünlü rapçi o anlarda frikik vermemek için de çabaladı.
• 04 Nisan 2022 - 12:29 • Son Güncelleme:
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Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden kabul edilen ve bu yıl 64'üncüsü gerçekleşen 2022 Grammy Ödülleri törenine ünlüler akın etti. Geçtiğimiz günlerde Paraguay’da planlanan konserinin hava koşulları nedeniyle iptal olması sonrası hayranlarının tepkisinin ardından müziği bıraktığını açıklayan Doja Cat ödül için kırmızı halıda boy gösterdi.
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Son yıllarda ünlenerek özellikle TikTok akımlarında kullanılan şarkılarıyla oldukça popüler olan Doja Cat, en iyi ikili ya da grup performansı ödülü için sahneye anons edildi.
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