Doğuda kar fırtınası, batıda kuvvetli sağanak yağış! Meteoroloji'den 30 ile uyarı üstüne uyarı geldi!
Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nden yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin tamamında kuvvetli sağanak yağış ve kar yağışı bekleniyor. Yağışların, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Uşak, Manisa, Denizli, Adana, Mersin çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Batı Akdeniz, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin edilirken; Doğuda kuvvetli kar yağışına karşı buzlanma ve don olayları için önlem alınması uyarısı yapıldı.
• 24 Aralık 2024 - 10:03 • Son Güncelleme:
• 24 Aralık 2024 - 10:03 • Son Güncelleme: