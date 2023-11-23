Doğu Akdeniz'de nefes kesen anlar! Türk Deniz Kuvvetleri'nde 'ZAHA' ilk defa kullanıldı
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Doğu Akdeniz-2023 Tatbikatı' sürüyor. Antalya Körfezi'nde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda hem denizde hem karada hareket edebilen yerli üretim Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) ilk defa kullanıldı.
Semih ERSÖZLER- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
• 23 Kasım 2023 - 14:37 • Son Güncelleme:
Semih ERSÖZLER- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
• 23 Kasım 2023 - 14:37 • Son Güncelleme: