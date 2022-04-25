• 25 Nisan 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:
Dizisi final yaptı, Burcu Özberk soluğu Bali'de aldı!
Aşk Mantık İntikam'ın başrol oyuncusu Burcu Özberk dizi final yapınca kendini hemen Bali'ye attı. Uzun süredir tatil yapmak isteyen Burcu Özberk'in Bali pozları hayranlarından beğeni topladı. Burcu Özberk diziye veda ederken de sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.
• 25 Nisan 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:
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Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Burcu Özberk, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Rol aldığı dizi final yapan Burcu Özberk soluğu Bali'de aldı.
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Geçtiğimiz günlerde final yapan dizisine Burcu Özberk böyle veda etti: "Veda etmek ne zormuş… Bu hikayede yanımda olan herkese kocaman sarılıyorum. Kendimi inanılmaz rahat ve olduğum gibi hissettiğim bir setti. Bunun için; kamera arkasındaki ekibimize, oyuncu arkadaşlarıma, yönetmenlerime, yapım ekibine, senaristlerimize, Fox tv'ye ve yapımcılarımıza tek tek teşekkür ederim… Bana benzer ama benden daha cesurdu Esra. Güzel bir yolculuktu" dedi.
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