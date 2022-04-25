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MagazinDizisi final yaptı, Burcu Özberk soluğu Bali'de aldı!
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• 25 Nisan 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:

Dizisi final yaptı, Burcu Özberk soluğu Bali'de aldı!

Aşk Mantık İntikam'ın başrol oyuncusu Burcu Özberk dizi final yapınca kendini hemen Bali'ye attı. Uzun süredir tatil yapmak isteyen Burcu Özberk'in Bali pozları hayranlarından beğeni topladı. Burcu Özberk diziye veda ederken de sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

• 25 Nisan 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:
1Dizisi final yaptı, Burcu Özberk soluğu Balide aldı
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Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Burcu Özberk, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Rol aldığı dizi final yapan Burcu Özberk soluğu Bali'de aldı.

2Dizisi final yaptı, Burcu Özberk soluğu Balide aldı

Burcu Özberk dizi final yapar yapmaz soluğu Bali'de aldı.

3Dizisi final yaptı, Burcu Özberk soluğu Balide aldı

Geçtiğimiz günlerde final yapan dizisine Burcu Özberk böyle veda etti: "Veda etmek ne zormuş… Bu hikayede yanımda olan herkese kocaman sarılıyorum. Kendimi inanılmaz rahat ve olduğum gibi hissettiğim bir setti. Bunun için; kamera arkasındaki ekibimize, oyuncu arkadaşlarıma, yönetmenlerime, yapım ekibine, senaristlerimize, Fox tv'ye ve yapımcılarımıza tek tek teşekkür ederim… Bana benzer ama benden daha cesurdu Esra. Güzel bir yolculuktu" dedi.

4Dizisi final yaptı, Burcu Özberk soluğu Balide aldı

İzleyiciye veda eden Burcu Özberk Bali pozlarıyla beğeni topladı. Her fırsatta yazı özlediğini dile getiren Özberk mavi mini elbisesiyle gün batımında poz verdi.

5Dizisi final yaptı, Burcu Özberk soluğu Balide aldı

Güzel oyuncunun pozunu gören hayranları fotoğraflara beğeni yağdırdı.

6Dizisi final yaptı, Burcu Özberk soluğu Balide aldı

Takipçileri Burcu Özberk'e "Yine yakıyorsun", "Ateş ediyorsun" yorumları yaptı. Güzelliğiyle iltifat yağmuruna tutulan Burcu Özberk'in hayatı da merak edildi.

7Dizisi final yaptı, Burcu Özberk soluğu Balide aldı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burcu Özberk'in özellikle yaşı merak konusu oldu.

8Dizisi final yaptı, Burcu Özberk soluğu Balide aldı

Burcu Özberk, 11 Aralık 1989 doğumlu....

9Dizisi final yaptı, Burcu Özberk soluğu Balide aldı

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