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GündemDiyarbakır'da gören koştu, sepet sepet topladılar! Şifalı olduğuna inanılıyor
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Diyarbakır'da gören koştu, sepet sepet topladılar! Şifalı olduğuna inanılıyor

Baharın gelişiyle bir çok ilimizde olduğu gibi Diyarbakır'da da doğa yeşererek yeniden hayat buldu. Diyarbakır'ın en önemli tarım arazileri olan Hevsel Bahçelerinde yetişen onlarca bitki ile yöre halkını cezbediyor. Doğada kendiliğinden yetişen ve vatandaşlar tarafından şifalı olduklarına inanılan otlar her sene toplanıp taze olarak veya kurutulmuş olarak onlarca yemekte kullanılır. Havanın yeni yeni ısındığı Diyarbakır'da,UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, 8 bin yıldır kesintisiz tarımın yapıldığı Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nde doğal olarak yetişen otlar, mutfaklarda lezzete dönüşüyor. Kursiyerlerden Songül Çolak da Diyarbakır mutfağının çok eskiye dayanan köklü bir geçmişi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Özellikle ilkbahar mevsiminde Hevsel Bahçeleri'nde yetişen otlarla yapılan yemeklerimiz çok güzel. Bu yemekleri büyüklerimizden öğrendik. Hevsel Bahçeleri koruma altına alınmış. Yöre halkına birçok nimet, ürün ve tarım ürünü sunuyor. Otlarla hazırladığımız yemekler, özel misafirlerimiz geldiğinde ve düğünlerde baş tacı olarak yer alır.''

AA
• 21 Nisan 2025 - 17:34 • Son Güncelleme:
AA
• 21 Nisan 2025 - 17:34 • Son Güncelleme:
1Diyarbakırda gören koştu, sepet sepet topladılar Şifalı olduğuna inanılıyor

Dicle Nehri'nden beslenen ve kentin "oksijen deposu" olan Hevsel Bahçeleri'nde ekilen tarımsal ürünlerinin yanı sıra ilkbaharda doğal olarak heliz otu, yabani sarımsak, sirim, gulik, tort, ebegümeci, hardal otu, kuzukulağı, ısırgan otu, yarpuz, kenger ve çiriş otu da yetişiyor.

2Diyarbakırda gören koştu, sepet sepet topladılar Şifalı olduğuna inanılıyor

Kadim kentin mutfağında yapılan yemekleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yürüten Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümünde görevli usta öğreticiler ve kursiyerler de Hevsel Bahçeleri'ni gezerek bu otları topluyor.

3Diyarbakırda gören koştu, sepet sepet topladılar Şifalı olduğuna inanılıyor

Kadınların topladığı otlar, geleneksel Diyarbakır mutfağında yer alan yoğurt, pirinç, bulgur, yumurta, buğday unu, su, tuz, tereyağı, otlar ve üzüm pekmezi kullanılarak hazırlanan ve halk arasında "ayran aşı" olarak bilinen mastava, ekmek (ısırgan otlu tam buğday ekmeği), ıspanak ve diğer malzemelerle hazırlanan borani, sarma, kabak, taze otlar ve yöresel peynirle yapılan mücver, kemikli et veya tavukla soğan ve ot katılarak pişirilen gırık gibi yemeklerde kullanılıyor.

4Diyarbakırda gören koştu, sepet sepet topladılar Şifalı olduğuna inanılıyor

Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Eğitmeni Derya Akdağ Aykaç, AA muhabirine, Hevsel Bahçeleri'nde toplanan otların her birinin şifa kaynağı olduğunu, bu doğal ürünleri mutfaklarında değerlendirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

5Diyarbakırda gören koştu, sepet sepet topladılar Şifalı olduğuna inanılıyor

Toplanan bitkilerin doğru şekilde tanınmasının önemine dikkati çeken Aykaç, "Bazı otlar yararlı gibi görünse de yanlış toplandığında ya da işlenmediğinde zararlı olabiliyor.

6Diyarbakırda gören koştu, sepet sepet topladılar Şifalı olduğuna inanılıyor

Zehirli türler ya da dikenli yapılar nedeniyle dikkatli olunmalı. Örneğin yılan otu, ayrana basılmadan tüketilemez. Her bitkinin kendine özgü bir toplanma ve hazırlanma yöntemi var, buna dikkat etmek gerekiyor." dedi.

7Diyarbakırda gören koştu, sepet sepet topladılar Şifalı olduğuna inanılıyor

Hevsel Bahçeleri'nde sirim otu ve ebegümeci gibi bitkilere sıkça rastladıklarını belirten Aykaç, bu otları farklı gıdalarla birleştirerek çeşitli pişirme teknikleriyle lezzetli yemeklere dönüştürdüklerini anlattı.

8Diyarbakırda gören koştu, sepet sepet topladılar Şifalı olduğuna inanılıyor

Aykaç, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hevsel Bahçeleri bizim için adeta bir lezzet şöleni. Doğada vakit geçirip, bu şifalı otları toplayarak sofralarımızda baharın renklerini yaşatıyoruz. Her biri kendine has aromaya sahip olan bu endemik bitkilerle sofralarımıza zenginlik katıyoruz.

9Diyarbakırda gören koştu, sepet sepet topladılar Şifalı olduğuna inanılıyor

Yeni nesle özellikle sağlıklı yiyecekler konusunda destek olmaya çalışıyoruz. Baharın gelişiyle sofralarımız bir renk cümbüşüne dönüşüyor. Büyüklerimizin yaptığı güzel yemekleri yeniden canlandırıyor, öğrencilerimizle birlikte hazırlıyor ve aileleriyle buluşturmalarına imkan tanıyoruz.

10Diyarbakırda gören koştu, sepet sepet topladılar Şifalı olduğuna inanılıyor

Hevsel Bahçeleri'nin verimli topraklarında yetişen bitkiler sağlık açısından birçok fayda sunuyor. Yarpuz, C vitamini bakımından oldukça zengin ve değerli bir ürün. Kenger, diş sağlığı ve sindirim sistemi açısından yararlı. Kökü, gövdesi ve çekirdeğiyle ayrı ayrı faydalar içeriyor."

1110 ÇEŞİT OTTAN YAKLAŞIK 25 ÇEŞİTLİ YEMEK

10 ÇEŞİT OTTAN YAKLAŞIK 25 ÇEŞİTLİ YEMEK

Bu çalışmalarla unutulmaya yüz tutmuş tariflerin yeniden hayat bulduğunu dile getiren Aykaç, 10 çeşit ottan yaklaşık 25 farklı yemek elde edebildiklerini anlattı.

12Diyarbakırda gören koştu, sepet sepet topladılar Şifalı olduğuna inanılıyor

Otları yumurta, bulgur, un ile birleştirdiklerini belirten Aykaç, "Bu otları diğer tarım ürünleriyle harmanlayarak her biri ayrı bir tat ve sunum oluşturacak şekilde değerlendiriyoruz. Bu da sofralarımıza çeşitlilik ve sağlık kazandırıyor." ifadelerini kullandı.

13GULİK OTUNDAN BULGUR PİLAVI ÇOK LEZZETLİ OLUYOR

"GULİK OTUNDAN BULGUR PİLAVI ÇOK LEZZETLİ OLUYOR"

Kursiyerlerden Dilan Özgan, topladıkları otları evde ve merkezde değerlendirerek yemekler yaptıklarını söyledi."Gulik otundan bulgur pilavı çok lezzetli oluyor. Başka otlar da var, onların da yemekleri çok güzel. Ebegümecinden yumurtalı kızartma hazırlıyoruz.

14Diyarbakırda gören koştu, sepet sepet topladılar Şifalı olduğuna inanılıyor

Semizotunu meze olarak kullanıyoruz, ekşili çorbası da oluyor. Kengerden ise hem kızartma hem de meftune yapılıyor." diyen Özgan, bu tatların unutulmaya yüz tuttuğunu, bunları yeniden hatırlatmak için çaba gösterdiklerini kaydetti.

15Diyarbakırda gören koştu, sepet sepet topladılar Şifalı olduğuna inanılıyor

Toplanan otlar arasında zehirli olanlara da dikkat ettiklerini belirten Özgan, "Bazı otlar yabani ve zehirli oluyor. Onları ayıklayıp çöpe atıyoruz. Taze ve tam yeşil olanları özellikle seçiyoruz, yemeklerde de onları kullanıyoruz." dedi.

16Diyarbakırda gören koştu, sepet sepet topladılar Şifalı olduğuna inanılıyor

Kursiyerlerden Songül Çolak da Diyarbakır mutfağının çok eskiye dayanan köklü bir geçmişi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

17Diyarbakırda gören koştu, sepet sepet topladılar Şifalı olduğuna inanılıyor

"Özellikle ilkbahar mevsiminde Hevsel Bahçeleri'nde yetişen otlarla yapılan yemeklerimiz çok güzel. Bu yemekleri büyüklerimizden öğrendik. Hevsel Bahçeleri koruma altına alınmış.

18Diyarbakırda gören koştu, sepet sepet topladılar Şifalı olduğuna inanılıyor

Yöre halkına birçok nimet, ürün ve tarım ürünü sunuyor. Otlarla hazırladığımız yemekler, özel misafirlerimiz geldiğinde ve düğünlerde baş tacı olarak yer alır.

19Diyarbakırda gören koştu, sepet sepet topladılar Şifalı olduğuna inanılıyor

Diyarbakır sadece ciğeriyle tanınıyor ama ciğerin yanı sıra birçok muhteşem lezzetimiz var. Yöre kadınları olarak bu yemekleri tanıtmak ve bu kültürün yok olmasını engellemek istiyoruz."

20Diyarbakırda gören koştu, sepet sepet topladılar Şifalı olduğuna inanılıyor
21Diyarbakırda gören koştu, sepet sepet topladılar Şifalı olduğuna inanılıyor
22Diyarbakırda gören koştu, sepet sepet topladılar Şifalı olduğuna inanılıyor