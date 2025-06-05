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Diyarbakır'da büyük 'Vefa'! Yaşlıların evine gidip bayram temizliği yaptılar

Diyarbakır'da "Vefa" ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yaşlı, engelli ve yatalak hastaların evlerini temizliyor. Kaymakamlığın desteğiyle ilçe merkezinde evlere giderek temizlik yapan, perdeleri yıkayan, halıları silen görevliler, Kurban Bayramı'na yönelik de çalışma yürütüyor. Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, AA muhabirine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla birçok alanda proje yürüttüklerini söyledi. Pendik, 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza bağlı ekiplerimizle bugüne kadar yaşlılarımızı hiç yalnız bırakmadık. Özellikle temizlik yapacak durumu ve yakını olmayan tespit ettiğimiz 610 hanedeki 760 yaşlımıza 15 günde bir 21 ekipteki 44 arkadaşımız temizlik hizmeti sunuyor' dedi.

AA
• 05 Haziran 2025 - 13:42 • Son Güncelleme:
AA
• 05 Haziran 2025 - 13:42 • Son Güncelleme:
1Diyarbakırda büyük Vefa Yaşlıların evine gidip bayram temizliği yaptılar

Bağlar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hayata geçirilen "Vefa Projesi" kapsamında yaşlı, engelli ve yatalak hastaların evlerinin temizlenmesi, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırılması için aralarında kadınların da bulunduğu 44 kişiden oluşan 21 ekip oluşturuldu.

2Diyarbakırda büyük Vefa Yaşlıların evine gidip bayram temizliği yaptılar

Kaymakamlığın desteğiyle ilçe merkezinde evlere giderek temizlik yapan, perdeleri yıkayan, halıları silen görevliler, Kurban Bayramı'na yönelik de çalışma yürütüyor.Ekipler, ilçede yaşlı, engelli ve yatalak hastaların bayramı huzurlu geçirmeleri için sisteme kayıtlı 610 evde temizlik yapıyor.

3Diyarbakırda büyük Vefa Yaşlıların evine gidip bayram temizliği yaptılar

Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, AA muhabirine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla birçok alanda proje yürüttüklerini söyledi.

4Diyarbakırda büyük Vefa Yaşlıların evine gidip bayram temizliği yaptılar

Pendik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Bağlar'daki temsilcisi, ilçede vatandaşlara hizmet eden kurum olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vatandaşa en yakın ve en güzel şekilde hizmet etme emir ve talimatları doğrultusunda 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirtti.

5Diyarbakırda büyük Vefa Yaşlıların evine gidip bayram temizliği yaptılar

Pendik, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza bağlı ekiplerimizle bugüne kadar yaşlılarımızı hiç yalnız bırakmadık. Özellikle temizlik yapacak durumu ve yakını olmayan tespit ettiğimiz 610 hanedeki 760 yaşlımıza 15 günde bir 21 ekipteki 44 arkadaşımız temizlik hizmeti sunuyor.

6Diyarbakırda büyük Vefa Yaşlıların evine gidip bayram temizliği yaptılar

Ekiplerimiz onlarla sohbet ediyor, yemeklerini pişiriyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olduğu yerde hiç kimsenin kimsesiz olmadığını vurguluyor. Yaşlılarımız çok mutlu oluyor." dedi.

7Diyarbakırda büyük Vefa Yaşlıların evine gidip bayram temizliği yaptılar

Bağlar Kaymakamlığı olarak aşevinde hazırladıkları yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını anlatan Pendik, "Yemek yapacak durumu ya da yakını olmayan 685 hanemizde 1300 vatandaşımıza her gün sıcak yemek götürüyoruz. Sosyal devlet anlayışıyla hareket ederek, veren eli alan eli görmeyeceği şekilde bu hizmeti sunuyoruz." diye konuştu.

8Diyarbakırda büyük Vefa Yaşlıların evine gidip bayram temizliği yaptılar

Pendik, yaşlıların bayramı evlerinde temiz ortamda geçirmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Ekiplerimiz sadece temizlik yapmıyor, onlarla bayramlaşıyor, ellerini öpüyor, isteyen yaşlılarımıza bayram hazırlıklarını da yapıyor. Her zaman yaşlılarımızı başımızın üstünde tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

9Diyarbakırda büyük Vefa Yaşlıların evine gidip bayram temizliği yaptılar

Ekipte yer alan Gül Yokuş (26), günde 3-4 evin temizliğini yaptıklarını söyledi. Yokuş, gerektiğinde onlara kahvaltı hazırladıklarını, kişisel bakımlarını yaptıklarını, onlarla sohbet ettiklerini belirterek, şöyle dedi:

10Diyarbakırda büyük Vefa Yaşlıların evine gidip bayram temizliği yaptılar

"Banyo ihtiyaçları varsa onu da yaptırıyoruz. İlgiye, sevgiye muhtaçlar. Bazılarının çocukları yanlarında değil, bazılarının çocukları var ama hiç uğramıyor. Onlara o sevgiyi, şefkati veriyoruz. Bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyoruz. Elimizden geldiği kadar bir evlatları olarak her şeyi yapıyoruz. Bayram temizliklerini yapıyoruz."

11Diyarbakırda büyük Vefa Yaşlıların evine gidip bayram temizliği yaptılar

Bağlar ilçesi Alipınar Mahallesi'ndeki evleri ekiplerce temizlenen 75 yaşındaki Şehmuz Özcan, 72 yaşındaki eşi Sultan Özcan ile 15 yıldır yalnız yaşadıklarını söyledi.

12Diyarbakırda büyük Vefa Yaşlıların evine gidip bayram temizliği yaptılar

9 çocuklarının olduğunu ama hepsinin evlenip yuva kurduklarını ifade eden Özcan, çocuklarının bayramda kendilerini ziyaret edeceğini anlattı.

13Diyarbakırda büyük Vefa Yaşlıların evine gidip bayram temizliği yaptılar

Özcan, yaşlı oldukları için evin temizliğini yapmakta zorlandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

14Diyarbakırda büyük Vefa Yaşlıların evine gidip bayram temizliği yaptılar

"Allah, devletimizden, Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Bu çocuklar geliyor, evimizde temizlik yapıyor, bize yardımcı oluyor.

15Diyarbakırda büyük Vefa Yaşlıların evine gidip bayram temizliği yaptılar

Allah, onlara da güzel ömürler versin. Bayramdan önce geldiler, bayram temizliğimizi yaptılar. Devlet her zaman yanımızda."