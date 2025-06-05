Diyarbakır'da büyük 'Vefa'! Yaşlıların evine gidip bayram temizliği yaptılar

"Banyo ihtiyaçları varsa onu da yaptırıyoruz. İlgiye, sevgiye muhtaçlar. Bazılarının çocukları yanlarında değil, bazılarının çocukları var ama hiç uğramıyor. Onlara o sevgiyi, şefkati veriyoruz. Bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyoruz. Elimizden geldiği kadar bir evlatları olarak her şeyi yapıyoruz. Bayram temizliklerini yapıyoruz."