Diyarbakır'da büyük 'Vefa'! Yaşlıların evine gidip bayram temizliği yaptılar
Diyarbakır'da "Vefa" ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yaşlı, engelli ve yatalak hastaların evlerini temizliyor. Kaymakamlığın desteğiyle ilçe merkezinde evlere giderek temizlik yapan, perdeleri yıkayan, halıları silen görevliler, Kurban Bayramı'na yönelik de çalışma yürütüyor. Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, AA muhabirine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla birçok alanda proje yürüttüklerini söyledi. Pendik, 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza bağlı ekiplerimizle bugüne kadar yaşlılarımızı hiç yalnız bırakmadık. Özellikle temizlik yapacak durumu ve yakını olmayan tespit ettiğimiz 610 hanedeki 760 yaşlımıza 15 günde bir 21 ekipteki 44 arkadaşımız temizlik hizmeti sunuyor' dedi.
AA
• 05 Haziran 2025 - 13:42 • Son Güncelleme:
AA
• 05 Haziran 2025 - 13:42 • Son Güncelleme: