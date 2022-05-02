Diyabet, kanser ve kolesterole karşı koruyor! 2 ay tüketilirse...

Hangimiz istemez ki daha uzun ve sağlıklı bir hayatımız olsun. Sevdiklerimiz ve kendimiz sağlık açısında daha kaliteli bir yaşam sürmek istiyorsak bunun beslenmeyle doğrudan ilişkisi olduğunu söyleyen Diyetisyen Emre Uzun hücre sağlığının önemli olduğunu ve hangi hastalığa hangi yiyeceğin iyi geldiğini belirterek, hücre tahribatını engelleyen besinleri açıkladı.