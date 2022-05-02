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    SağlıkDiyabet, kanser ve kolesterole karşı koruyor! 2 ay tüketilirse...
    HaberlerSağlık Haberleri Diyabet, kanser ve kolesterole karşı koruyor! 2 ay tüketilirse...
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    Diyabet, kanser ve kolesterole karşı koruyor! 2 ay tüketilirse...

    A,B,K ve diğer vitaminler bakımından çok zengin; bol miktarda kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum ve hücre tahribatını engelleyen antioksidan içeriyor. Enflamasyonu azaltıyor, kalp hastalığı, diyabet ve diğer kronik hastalıkların riskini azaltıyor, kan şekerini düzenlemede yardımcı oluyor, kansere sebep olan toksinlerden diğer hücreleri koruyor. Katarakt gibi göz hastalıklarında olumlu etki ediyor, diyabete karşı koruyucu görevi görüyor, kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor. Kan hücrelerini artırıyor, kalp rahatsızlıkları riskini azaltıyor, kemikleri güçlendiriyor. Kanser riskini 2 ayda yüzde 10 azaltıyor, DNA diziliminde hücre yıkımını önleyerek yaşlanmayı geciktiriyor. İşte stres, üzüntüye neden olan hücre yıkımının da önüne geçen bu besinin faydaları...

    • 02 Mayıs 2022 - 09:39 • Son Güncelleme:
    • 02 Mayıs 2022 - 09:39 • Son Güncelleme:
    1Diyabet, kanser ve kolesterole karşı koruyor 2 ay tüketilirse...

    Hangimiz istemez ki daha uzun ve sağlıklı bir hayatımız olsun. Sevdiklerimiz ve kendimiz sağlık açısında daha kaliteli bir yaşam sürmek istiyorsak bunun beslenmeyle doğrudan ilişkisi olduğunu söyleyen Diyetisyen Emre Uzun hücre sağlığının önemli olduğunu ve hangi hastalığa hangi yiyeceğin iyi geldiğini belirterek, hücre tahribatını engelleyen besinleri açıkladı.

    2HÜCRE TAHRİBATINI ENGELLEYEN BESİNLER VAR

    HÜCRE TAHRİBATINI ENGELLEYEN BESİNLER VAR!

    Pazı, kara lahana, lahana ve diğer yapraklı sebzeler yiyebileceğiniz en besleyici besinlerdir.

    3Diyabet, kanser ve kolesterole karşı koruyor 2 ay tüketilirse...

    Bu sebzeler A,B,K ve diğer vitaminler, esansiyel minerallerden kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum ve hücre tahribatını engelleyen antioksidan açısından zengindirler.

    4Diyabet, kanser ve kolesterole karşı koruyor 2 ay tüketilirse...

    Bu besinleri beslenme düzeninizde ağırlıklı olarak tüketmeye başlarsanız, özellikle hücre tahribatının engelleyeceğinizi söyleyen Diyetisyen Emre Uzun, bugün insanoğlunun hayatındaki en önemli sağlık problemlerinin hücre deformasyonuyla ilgili olduğunu vurguluyor.

    5KANSERE KARŞI PAZI

    KANSERE KARŞI PAZI

    Bu bitki en bilindik iki antioksidan için kaynaktır: Syringic asit ve kaempferol. Önce karbonhidratları basit şekere dönüştüren enzimi inhibe ederek kan şekerini düzenlemede yardımcıdır. Kansere sebep olan toksinlerden diğer hücreleri korur, inflamasyonu azaltır, kalp hastalığı, diyabet ve diğer kronik hastalıkların riskini azaltır.

    6Diyabet, kanser ve kolesterole karşı koruyor 2 ay tüketilirse...

    Yapacağınız sandviçlerin veya wrapların içinde pazı seçtiğimizde kalori alımını korurken antioksidan alımımızı arttırmış oluruz. Diyetisyen Emre Uzun, pazı pişirmenin de bir tekniği olması gerektiğini söylüyor. Yaprakları kökünden kesin, soğukken Sandviçinizi kinoa, esmer pirinç, keçi peyniri, ızgara tavuk, tatlı patates, domates ve diğer sebzelerle doldurun veya pazı kökünü sarımsak ve zeytinyağıyla soteleyin. Yaprakları, kuş üzümü, çam fıstığı ekleyin, birkaç dakika pişirip servis edin.

    7DİYABETE KARŞI BROKOLİ

    DİYABETE KARŞI BROKOLİ

    Emre Uzun brokolinin yüksek düzeyde başta A ve C vitamini olmak üzere yüksek düzeylerde vitamin, lif, potasyum ve kalsiyum içerir, yapısındaki sülforafen fitokimyasalları ile yüksek kan şekerinin damar çeperleri ve doku hasarına yönelik yarattığı hasarları azaltabileceğinin altını çiziyor.

    8Diyabet, kanser ve kolesterole karşı koruyor 2 ay tüketilirse...

    Buna ek olarak diyabetin verdiği zararı azaltmada oldukça etkilidir. Göz sağlığı için gerekli olan lutein ve zeaxantin yönünden zengindir. Brokolinin maküler dejenerasyon, katarakt gibi göz hastalıklarında olumlu etkisinin olabileceğine dair araştırmalar bulunmaktadır. Bu içeriği ile diyabetin ilerleyen safhalarında göze verdiği zararı azaltmada oldukça yararlı olacaktır.

    9KOLESTROLE KARA LAHANA TAKVİYESİ

    KOLESTROLE KARA LAHANA TAKVİYESİ

    Diğer yeşil yapraklılar gibi kara lahana midenin asidini en iyi bağlayan sebze olduğunu belirten Diyetisyen Emre Uzun, kara lahananın kolesterolün düşmesine ve kanserden bile korumaya yardımcı olduğunu vurguluyor.

    10Diyabet, kanser ve kolesterole karşı koruyor 2 ay tüketilirse...

    Kara lahana ayrıca vücudun toksinlerden korunma sistemini de besleyici fitokimyasalları içerir. Yenmeden önce haşlanması ve sarımsak, limon suyu ile tüketilmesi uygundur.

    11KAN HÜCRELERİNİ ARTTIRMAK İÇİN ÇİN LAHANASI

    KAN HÜCRELERİNİ ARTTIRMAK İÇİN ÇİN LAHANASI

    Kas yapımında ve kan basıncının düşük kalmasında yardımcı potasyum açısından zengin olan çin lahanasını ülkemizde kolaylıkla bulacağımızı söyleyen Emre Uzun, bu mucize sebzeyi sofralarımıza taşımamız gerektiğini savunuyor.

    12Diyabet, kanser ve kolesterole karşı koruyor 2 ay tüketilirse...

    Beyaz kan hücrelerinin aktivitesini arttırarak vücut bağışıklık sistemini güçlendirmeye, toksin atımına yardımcı A vitamini açısından da zengindir. Susam yağı, tavuk eti ve sebze ile karışık tüketilebilir.

    13SEBZELERİN KRALI LAHANA

    SEBZELERİN KRALI LAHANA

    Glukozinolat, kampferol gibi kansere karşı savaşan bileşikleri içeren, kalp rahatsızlıkları riskini azaltan, kan şekerini düşüren, kemikleri güçlendiren ve inflamasyonu önleyen baş sebzelerdendir.

    14Diyabet, kanser ve kolesterole karşı koruyor 2 ay tüketilirse...

    ‘Adeta sebzelerin kralı lahanadır’ diyen Diyetisyen Emre Uzun, ‘Göz hastalıklarını engelleyen lutein ve zeaxanthin antioksidanları içerdiği için çok önemlidir’ vurgusunu da yapıyor. Uzun, lahanayı doğranmış soğan ile zeytinyağında lahanayı soteleyerek, sebze ekleyerek pişirmenin en sağlıklı pişirme şekli olduğunu belirtiyor.

    152 AYDA TERE İLE KANSER RİSKİNİ YÜZDE 10 AZALTIN

    2 AYDA TERE İLE KANSER RİSKİNİ YÜZDE 10 AZALTIN!

    Tere kürüyle mucizenin kapılarını aralayabileceğinizi belirten Diyetisyen Emre Uzun; bu sebzenin günlük K vitamini gereksinimini karşıladığını söylüyor. K vitamini kanın pıhtılaşmasında, arter çevresinde plak oluşumunu engellemede, artirit ile ilgili kronik hastalıkları önlemede görevlidir.

    16Diyabet, kanser ve kolesterole karşı koruyor 2 ay tüketilirse...

    Diyetisyen Emre Uzun’a göre her gün tere tüketilirse iki ay boyunca, kişi DNA tahribatını engelleyebilir, kanser riskini vetrigliserid seviyesini yüzde 10’a kadar düşürebileceğini savunuyor.

    17GENÇLEŞTİRİCİ BESİN SARIMSAK

    GENÇLEŞTİRİCİ BESİN SARIMSAK

    Diyetisyen Emre Uzun ‘’sarımsak içerdiği antioksidanlar ile sigaranın, kirlenmiş havanın ve çeşitli kimyasalların vücuda verdiği zararlı etkilerin giderilmesive vücuttan biriken toksinlerin atılmasına yardımcıdır’’, diyor.

    18Diyabet, kanser ve kolesterole karşı koruyor 2 ay tüketilirse...

    Ayrıca kan yağlarını azaltan, kan pıhtılaşmasını önleyen, tansiyon düşüren, kan damarlarını koruyan antioksidan, antimikrobiyal, antiviral ve antiparazitiktir. Son yapılan çalışmalarda sarımsağın genlerimizi etkilediği bulunmuştur.

    19Diyabet, kanser ve kolesterole karşı koruyor 2 ay tüketilirse...

    Bu özelliği ile epigenetik bir besin olan sarımsak DNA diziliminde hücre yıkımını önleyerek yaşlanmayı geciktirmektedir. Doğal hayatta yaşanan stres, üzüntü, hareketsizlik hücre yıkımını arttırmaktadır. Tüketilen sarımsakla bu yıkım azalmaktadır. (Milliyet)

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