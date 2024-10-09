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GündemDiscord kapatıldı mı, Discord erişim engeli mi geldi? Discord ne zaman açılacak?
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Discord kapatıldı mı, Discord erişim engeli mi geldi? Discord ne zaman açılacak?

Discord'a bir süredir erişim sağlanamıyor. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Discord'a neden girilmiyor, erişim engeli mi geldi, kapatıldı mı? sorularını beraberinde getirdi. onuya ilişkin en net açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan geldi.

• 09 Ekim 2024 - 07:23 • Son Güncelleme:
• 09 Ekim 2024 - 07:23 • Son Güncelleme:
1Discord kapatıldı mı, Discord erişim engeli mi geldi Discord ne zaman açılacak

Discord kapatıldı mı sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Discord'a Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturma başlatılmıştı. Konuya ilişkin en net açıklama ilgili bakanlıktan geldi. Peki, Discord'a neden girilmiyor, erişim engeli mi geldi?

2Discord kapatıldı mı, Discord erişim engeli mi geldi Discord ne zaman açılacak

DİSCORD'A ERİŞİM ENGELİ GELDİ!Discord’a Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.Bakan Tunç'un açıklamasının ardından "discord.com 09.10.2024 tarihli ve 2024/12907 D. iş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." kararı yayınlandı.

3Discord kapatıldı mı, Discord erişim engeli mi geldi Discord ne zaman açılacak

Adalet Bakan Yılmaz Tunç, bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatıldığını duyurdu.

4Discord kapatıldı mı, Discord erişim engeli mi geldi Discord ne zaman açılacak



Bakan Tunç, şu ifadelere yer verdi:

"ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir Hukuk Devletidir. Toplumu suçtan korumak Hukuk Devletinin görevidir. Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye, toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz. Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz.