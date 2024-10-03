Dİlan ve Engin Polat ifade verdi! Sosyal medya hesabından paylaştı: Kahvemi içeceğim kendime geleceğim
‘Kara para aklama’, ‘Yasadışı bahis’ ve ‘Örgüt kurma, yönetme’ suçlarından yargılandıkları davada tahliye edilen Dilan ve Engin Polat çifti, ‘Vergi Kanunu’na muhalefet’ soruşturması kapsamında adliyeye gelerek savcılığa ifade verdi. Dilan Polat, ifade vermek için savcılık katında beklediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
• 03 Ekim 2024 - 07:45 • Son Güncelleme:
• 03 Ekim 2024 - 07:45 • Son Güncelleme: