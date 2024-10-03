Dİlan ve Engin Polat ifade verdi! Sosyal medya hesabından paylaştı: Kahvemi içeceğim kendime geleceğim

Polat, avukatı Sevinç Horaz ile yaptığı paylaşımda ise “Sevinç’im, günaydın enerjin bol olsun bugün, bol değil ama bol olsun. Gireceğiz, gideceğiz değil mi?” diye sordu. Av. Horoz’un “Hemen bitecek işimiz” diye yanıt vermesi üzerine Dilan Polat da “Sonra eve götür bizi” diye konuştu.