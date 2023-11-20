Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin avukatından inanılmaz ifadeler! Milyonlar böyle buhar olmuş...

KAYNAĞI BELİRSİZ PARA SİSTEME SOKULDU

Polatların muhasebecisi Ahmet Gün, ifadesini şu şekilde sürdürdü:

"Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır, ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının Kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir."