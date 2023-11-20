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GündemDilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin avukatından inanılmaz ifadeler! Milyonlar böyle buhar olmuş...
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Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin avukatından inanılmaz ifadeler! Milyonlar böyle buhar olmuş...

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı sorgu bilinmeyenleri açıkladı. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen ailenin muhasebe işlerine bakan avukatı Ahmet Gün'ün ifadesine ulaşıldı. Gün ifadesinde çok kritik bilgiler verdi. Öte yandan Polatlara ait kayyum atanan şirketlerin kasalarının boş olduğu öğrenilirken para trafiği ile ilgili de avukat Ahmet Gün yeni itiraflarda bulundu. Sık sık yurt dışına çıkan ve gittiği ülkede pırlanta mağazası da olan Polat ailesinin kıymetli taşlarla yurtdışına para kaçırdığı iddia ediliyor.

• 20 Kasım 2023 - 16:05 • Son Güncelleme:
• 20 Kasım 2023 - 16:05 • Son Güncelleme:
1Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin avukatından inanılmaz ifadeler Milyonlar böyle buhar olmuş...

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

2Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin avukatından inanılmaz ifadeler Milyonlar böyle buhar olmuş...

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

3Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin avukatından inanılmaz ifadeler Milyonlar böyle buhar olmuş...

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.

4Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin avukatından inanılmaz ifadeler Milyonlar böyle buhar olmuş...

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

5SORUŞTURMA SÜRÜYOR

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Dosyadaki en önemli gelişme, geçtiğimiz hafta, son 3 yıldır ailenin muhasebe işlerine bakan Ahmet Gün'ün etkin pişmanlık başvurusu oldu. Ahmet Gün, Polatların para çarkına, kızı adına şirket kurarak katılmış bir isim.

6MAL KARŞILIĞI OLMAYAN YÜKLÜ PARA SİSTEME SOKULDU

MAL KARŞILIĞI OLMAYAN YÜKLÜ PARA SİSTEME SOKULDU

Gün, savcılık ifadesinde Polat ailesinin ticaretini anlatırken, "Mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır. Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır" dedi.

7KAYNAĞI BELİRSİZ PARA SİSTEME SOKULDU

KAYNAĞI BELİRSİZ PARA SİSTEME SOKULDU

Polatların muhasebecisi Ahmet Gün, ifadesini şu şekilde sürdürdü:
"Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır, ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının Kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir."

8DOLGU AMAÇLI FATURA DÜZENLENİYORDU

DOLGU AMAÇLI FATURA DÜZENLENİYORDU

Gün'ün verdiği bilgiye göre, Polat ailesi bir internet alışveriş sitesinden, komisyonu kesildikten sonra önemli bir miktarda gelir elde etti. Gün, bu durumu şöyle aktardı:

9Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin avukatından inanılmaz ifadeler Milyonlar böyle buhar olmuş...

"Bu firmalar Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş., Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. isimli firmalara da sahte fatura düzenlemişlerdir. Rise And Shine firmasının satışları çok yüksek görünüyordu, bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu.

10Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin avukatından inanılmaz ifadeler Milyonlar böyle buhar olmuş...

Hatırladığım kadarıyla Engin Polat bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti, ben de kendisine 'Maşallah iyi satış yapmışsınız' dedim. Ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira arasında satış faturası getirildi." iddiasında bulundu.

1140 MİLYONLUK FATURA İPTAL ETMİŞLER

40 MİLYONLUK FATURA İPTAL ETMİŞLER

Gün, "80 milyon lira tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler, bu nedenle bana 40-45 milyon lira aralığında fatura gönderilmiştir. İptale konu mallar internet ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir." bilgisine de savcıya aktardı.

12PARALARIN NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

PARALARIN NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Polat ailesinin milyonlarca liralık para trafiğini yönetmelerine karşılık şu an görünürde mal varlığı ve tasfiye halinde şirketleri var. Önemli miktarda nakit paranın nerede olduğu bilinmiyon. Dilan Polat ve Engin Polat'ın polis kayıtlarında Gürcistan, Dubai ve Kıbrıs ziyaretleri görülüyor.

13Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin avukatından inanılmaz ifadeler Milyonlar böyle buhar olmuş...

Soruşturma sırasında kara para izini takip etmek için yurtdışına uzanmak gerekebilir. Dilan Polat, suçlarını dolarla süslemeye Dubai'de başladı. Polat'ın sosyal medyada Dubai'de milyonlarca liralık pırlanta ile çekilmiş fotografları da bulunuyor.