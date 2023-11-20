Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin avukatından inanılmaz ifadeler! Milyonlar böyle buhar olmuş...
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı sorgu bilinmeyenleri açıkladı. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen ailenin muhasebe işlerine bakan avukatı Ahmet Gün'ün ifadesine ulaşıldı. Gün ifadesinde çok kritik bilgiler verdi. Öte yandan Polatlara ait kayyum atanan şirketlerin kasalarının boş olduğu öğrenilirken para trafiği ile ilgili de avukat Ahmet Gün yeni itiraflarda bulundu. Sık sık yurt dışına çıkan ve gittiği ülkede pırlanta mağazası da olan Polat ailesinin kıymetli taşlarla yurtdışına para kaçırdığı iddia ediliyor.
• 20 Kasım 2023 - 16:05 • Son Güncelleme:
• 20 Kasım 2023 - 16:05 • Son Güncelleme: