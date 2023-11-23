Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemDilan Polat ve Engin Polat'a büyük darbe! Kilit isim her şeyi açıkladı, MASAK raporu detayı ortaya döküldü
HaberlerGündem Haberleri Dilan Polat ve Engin Polat'a büyük darbe! Kilit isim her şeyi açıkladı, MASAK raporu detayı ortaya döküldü
ABONE OL

Dilan Polat ve Engin Polat'a büyük darbe! Kilit isim her şeyi açıkladı, MASAK raporu detayı ortaya döküldü

Polatlar davasında ipin ucu yakalandı arkası çorap söküğü gibi geliyor. Polat çiftine yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Zümrüt Yerebakan yakalandı. Tutuklu fenomen Dilan Polat'ın en yakınındaki kilit isimlerden biri olan şirketlerin mali müşaviri de itirafçı oldu. Savcıya, Polatların kara para döngüsünü bir bir anlattı. O itiraflarda Polatların daha gözaltına alınmadan gizli MASAK raporuna ulaştığı, hatta ekip olarak o raporu inceledikleri ortaya çıktı

• 23 Kasım 2023 - 10:15 • Son Güncelleme:
• 23 Kasım 2023 - 10:15 • Son Güncelleme:
1Dilan Polat ve Engin Polata büyük darbe Kilit isim her şeyi açıkladı, MASAK raporu detayı ortaya döküldü

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

2Dilan Polat ve Engin Polata büyük darbe Kilit isim her şeyi açıkladı, MASAK raporu detayı ortaya döküldü

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

3Dilan Polat ve Engin Polata büyük darbe Kilit isim her şeyi açıkladı, MASAK raporu detayı ortaya döküldü

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.

4Dilan Polat ve Engin Polata büyük darbe Kilit isim her şeyi açıkladı, MASAK raporu detayı ortaya döküldü

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

5SORUŞTURMA SÜRÜYOR

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Dosyadaki en önemli gelişme, geçtiğimiz hafta, son 3 yıldır ailenin muhasebe işlerine bakan Ahmet Gün'ün etkin pişmanlık başvurusu oldu. Ahmet Gün, Polatların para çarkına, kızı adına şirket kurarak katılmış bir isim.

6MAL KARŞILIĞI OLMAYAN YÜKLÜ PARA SİSTEME SOKULDU

MAL KARŞILIĞI OLMAYAN YÜKLÜ PARA SİSTEME SOKULDU

Gün, savcılık ifadesinde Polat ailesinin ticaretini anlatırken, "Mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır. Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır" dedi.

7KAYNAĞI BELİRSİZ PARA SİSTEME SOKULDU

KAYNAĞI BELİRSİZ PARA SİSTEME SOKULDU

Polatların muhasebecisi Ahmet Gün, ifadesini şu şekilde sürdürdü:
"Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır, ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının Kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir."

8DOLGU AMAÇLI FATURA DÜZENLENİYORDU

DOLGU AMAÇLI FATURA DÜZENLENİYORDU

Gün'ün verdiği bilgiye göre, Polat ailesi bir internet alışveriş sitesinden, komisyonu kesildikten sonra önemli bir miktarda gelir elde etti. Gün, bu durumu şöyle aktardı:

9Dilan Polat ve Engin Polata büyük darbe Kilit isim her şeyi açıkladı, MASAK raporu detayı ortaya döküldü

"Bu firmalar Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş., Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. isimli firmalara da sahte fatura düzenlemişlerdir. Rise And Shine firmasının satışları çok yüksek görünüyordu, bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu.

10Dilan Polat ve Engin Polata büyük darbe Kilit isim her şeyi açıkladı, MASAK raporu detayı ortaya döküldü

Hatırladığım kadarıyla Engin Polat bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti, ben de kendisine 'Maşallah iyi satış yapmışsınız' dedim. Ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira arasında satış faturası getirildi." iddiasında bulundu.

1140 MİLYONLUK FATURA İPTAL ETMİŞLER

40 MİLYONLUK FATURA İPTAL ETMİŞLER

Gün, "80 milyon lira tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler, bu nedenle bana 40-45 milyon lira aralığında fatura gönderilmiştir. İptale konu mallar internet ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir." bilgisine de savcıya aktardı.

12MALİ MÜŞAVİR İTİRAFÇI OLDU

MALİ MÜŞAVİR İTİRAFÇI OLDU

Polat çiftiyle ilgili soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şirketin mali müşavirlerinden bir olan Zümrüt Yerebakan yakalanmıştı.

13Dilan Polat ve Engin Polata büyük darbe Kilit isim her şeyi açıkladı, MASAK raporu detayı ortaya döküldü

Dilan Polat soruşturmasında ilk çözülme emniyette yaşanmış gözaltına alınan şüphelilerden biri itirafçı olmuştu. Polat ailesi tutuklandıktan 12 gün sonra ikinci itirafçı şaşkınlığını yaşadı. Avukatları Ahmet Gün etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcıya konuştu.

14BİLDİĞİM HER ŞEYİ ANLATMAYA HAZIRIM

'BİLDİĞİM HER ŞEYİ ANLATMAYA HAZIRIM'

Polatlara 3. darbe ise şirketlerinin mali müşaviri olan Zümrüt Yerebakan’dan geldi. Onun da hakkında yakalanma kararı vardı. Firariydi ama gizleniyordu. Polis Yerebakan’ı gözaltına aldığında ilk cümlesi, ‘Bildiğim her şeyi anlatacağım.

15Dilan Polat ve Engin Polata büyük darbe Kilit isim her şeyi açıkladı, MASAK raporu detayı ortaya döküldü

Bildiğim her şeyi anlatmaya hazırım.’ oldu. Yerebakan’ın ifadesini doğrudan soruşturma savcısının aldığı öğrenildi. İfadeden alınan bilgiye göre Polatlar gözaltına alınmadan gizli MASAK raporunu bile incelemişlerdi.

16

Polatların rapora göre sadece vergi cezası kesilebilir şeklinde değerlendirme yaptığı öğrenildiği öğrenildi. Polatların şirketleri üzerinden çek kesilerek alınan gayrimenkuller ile para aklandığını iddia eden Yerebakan tutuklu avukat Ahmet Gün’ün de çek bedellerinden komisyon aldığını söyledi. Yerebakan ayrıca soruşturmada gözaltına alınanların ifadelerinde söyleyeceklerini yazılı olarak hazırları iddiası da dikkat çekti.

17ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yerebakan çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılanların sayısı 10 oldu.

18FENOMENLERE PEŞ PEŞE CEZA

FENOMENLERE PEŞ PEŞE CEZA

Soruşturma sonrası bazı fenomenlerin de vergi ödemedikleri tespit edilirken ceza kesildiği öğrenildi.Öte yandan fenomenlerin bir ortak özelliğinin de parmaklarındaki dev yüzük oldu. Yüzüklerin nasıl ve kaç paraya alındığı merak konusu oldu.

19Dilan Polat ve Engin Polata büyük darbe Kilit isim her şeyi açıkladı, MASAK raporu detayı ortaya döküldü