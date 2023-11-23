Dilan Polat ve Engin Polat'a büyük darbe! Kilit isim her şeyi açıkladı, MASAK raporu detayı ortaya döküldü
Polatlar davasında ipin ucu yakalandı arkası çorap söküğü gibi geliyor. Polat çiftine yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Zümrüt Yerebakan yakalandı. Tutuklu fenomen Dilan Polat'ın en yakınındaki kilit isimlerden biri olan şirketlerin mali müşaviri de itirafçı oldu. Savcıya, Polatların kara para döngüsünü bir bir anlattı. O itiraflarda Polatların daha gözaltına alınmadan gizli MASAK raporuna ulaştığı, hatta ekip olarak o raporu inceledikleri ortaya çıktı
• 23 Kasım 2023 - 10:15 • Son Güncelleme:
• 23 Kasım 2023 - 10:15 • Son Güncelleme: