Dilan Polat ve Engin Polat'a bir şok daha! 'Daltonlar çetesi' çetesi detayı ortaya çıktı

Beratcan Gökdemir'i tanımıyorum. Gürcistan ülkesine en son 2022 yılında 4-5 saatliğine arkadaş grubum ile girip çıktım. Onun haricinde bu ülke ile herhangi bir irtibatım yoktur. Halil İbrahim Kalkan'ı tanımıyordum. Yaklaşık 1 ay önce bizi tehdit etmesi ile ismini öğrendim.