Dilan Polat ve Engin Polat'a bir şok daha! 'Daltonlar çetesi' çetesi detayı ortaya çıktı
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri iddia edilen Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat'ın da aralarında olduğu 11 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme', 'Mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Engin Polat, Banu Parlak'ın işyerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan ülkesindeki bağlantılarıyla kamuoyunda "Daltonlar çetesi" olarak bilinen suç örgütünün firari yöneticilerinden olan Beratcan ve kardeşi Batın Can Gökdemir ile irtibat kurduğu kaydedildi.
Sevda SARIKAYA-İSTANBUL (DHA)
• 16 Mart 2024 - 12:27 • Son Güncelleme:
Sevda SARIKAYA-İSTANBUL (DHA)
• 16 Mart 2024 - 12:27 • Son Güncelleme: