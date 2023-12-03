Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili yen iddia: Uyuşturucu imal ediyorlar! Başsavcılık harekete geçti
Kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik yürütülen soruşturmalar yeni bir boyut kazandı. Avukat Feyza Altun kendisine Kapalıçarşı'da esnaf olduğunu söyleyen bir kişiden, "Dilan ve Engin Polat Dipomed Medikal şirketleri aracılığı ile kaçak yollarla uyuşturucu hammaddesi getirip laboratuvarlarda ayrıştırıyorlar" telefonu üzerine savcılığa ihbarda bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan da soruşturma başlattı. Konunun şoke eden detayları ortaya çıktı.
• 03 Aralık 2023 - 07:54 • Son Güncelleme:
• 03 Aralık 2023 - 07:54 • Son Güncelleme: