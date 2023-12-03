Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili yen iddia: Uyuşturucu imal ediyorlar! Başsavcılık harekete geçti

Balkotan'ın birden fazla hukuk bürosu olduğu da yine iddialar arasındaydı. Nedeniyse kirli parayı orada toplamasıydı.Çünkü hukuk büroları, savcılık talimatı olmadan polis tarafından aranamıyordu. Balkotan iddiaya göre; bir hukuk bürosuna da 800 bin dolar vererek ortaklık istedi, ama karşı taraf bunu reddetti.Balkotan'ın zirve günleri 2021 yılında sona erdi. Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak tutuklandı.Ancak bir şekilde tahliye oldu ve yurt dışı yasağı kaldırıldı. O da Batum'a kaçtı.Batum'a kaçmasıyla da Polat çifti onun kontrolünden çıktı. Lüks hayatlarıyla herkes onları tanıdı ve cezaevine kadar uzanan süreç başlamış oldu.