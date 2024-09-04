Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısına çıktı! ' İlk ifade: 'İşsizim gelirim yok'

“Bahisin ne olduğunu sorsanız açıklayamam bile”

Dilan Polat’ın kardeşi tutuklu sanık Sinem Sıla Doğu, “Icloud şifremi dahi bilmiyorum ama dosyada örgüt yöneticisi olarak suçlanıyorum bu gerçekten çok komik. Örgüt olarak bahsedilen kişiler ablam, kardeşim ve Engin Polat’tır. Kendileri benim ailemdir. Ben Engin’i Google’da ‘kara para ne demek’ diye arattığını gördüm. Gardiyanlara sordum, bu terimlerin ne olduğunu bilmem. Bahisin ne olduğunu bana sorsanız açıklayamam bile. Beraatımı talep ediyorum. Aileden örgüt olmaz. Engin de her zaman bize bir baba olmuştur” diyerek kendini savundu. Dilan Polat’ın diğer kardeşi Can Doğu ise, “Üzerime isnad edilen suçlamayı kabul etmiyorum. Aile oluşumumuz dışında herhangi bir örgütsel yapımız bulunmamaktadır. Suçtan elde edilmiş mal varlığını aklamam mümkün değildir” diyerek beraatini istedi.