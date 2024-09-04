Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısına çıktı! ' İlk ifade: 'İşsizim gelirim yok'
Kara para aklama, dolandırıcılık gibi suçlardan haklarında dava açılan sosyal medya fenomenleri bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk davada Dilan Polat ve Engin Polat ile birlikte 28 kişi yargılanıyor. İkinci davada ise Bahar Candan ve Nihal Candan hakim karşısına çıktı. Duruşmada 2 kardeşin nefes egzersizi yapmaları dikkat çekti.
• 04 Eylül 2024 - 10:17 • Son Güncelleme:
• 04 Eylül 2024 - 10:17 • Son Güncelleme: