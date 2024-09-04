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Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısına çıktı! ' İlk ifade: 'İşsizim gelirim yok'

Kara para aklama, dolandırıcılık gibi suçlardan haklarında dava açılan sosyal medya fenomenleri bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk davada Dilan Polat ve Engin Polat ile birlikte 28 kişi yargılanıyor. İkinci davada ise Bahar Candan ve Nihal Candan hakim karşısına çıktı. Duruşmada 2 kardeşin nefes egzersizi yapmaları dikkat çekti.

• 04 Eylül 2024 - 10:17 • Son Güncelleme:
• 04 Eylül 2024 - 10:17 • Son Güncelleme:
1Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısına çıktı İlk ifade: İşsizim gelirim yok

Dilan Polat’ın “Şampiyonlar Ligi” adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler için de düğmeye basılmış ve çok sayıda fenomen hakkında dava açılmıştı. Polat çiftinin de aralarında bulunduğu fenomenler soruşturmasında bugün 28 sanığın yargılanmasına başlandı.

2Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısına çıktı İlk ifade: İşsizim gelirim yok

Tutuklu bulunan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün duruşma salonunda hazır edildi. Dilan Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu tutuksuz diğer sanıklar da duruşmaya katıldı.

3“İŞSİZİM GELİRİM YOK”

“İŞSİZİM GELİRİM YOK”

Kimlik tespiti sırasında söz verilen Engin Polat, “Lise mezunuyum. Şu an iş yapmıyorum, bir gelirim yok” dedi. Dilan Polat ise ortaokul mezunu olduğunu söyleyerek işsiz ve gelirinin olmadığını belirtti.

4DİLAN POLAT SAVUNMA YAPTI

DİLAN POLAT SAVUNMA YAPTI

Kara para akladıkları gerekçesiyle yargılanan Dilan Polat savunmasında, “Eşime güvendiğim için hiçbir şekilde soğuk cüzdan, kara para, bahis gibi bir bağlantısı olmadığına çok eminim” dedi. Whatsapp grubu üzerinden ‘mesajları silin’ şeklindeki yazışmalarının sorulması üzerine Dilan Polat, “Benim şahsi fotoğraflarım vardı, bölgesel incelme fotoğraflarım oluyor. Tanınan bir insan olduğum için bunların silinmesini istemiştim” diye cevap verdi.

5Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısına çıktı İlk ifade: İşsizim gelirim yok

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sanığın Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam ediliyor. Tutuklu bulunan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün savunmalarının ardından tutuksuz sanıkların savunmalarına geçildi.

6“Eşime güveniyorum, kara para aklamadığına çok eminin”

“Eşime güveniyorum, kara para aklamadığına çok eminin”

Duruşmada savunma yapması için söz verilen Dilan Polat, “Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Şirketlerin reklam yüzüydüm. Vergi ya da şirket yönetimiyle ilgili bir bilgim yok. Örgütsel faaliyet ya da bahis gibi suçlamalar mevcut değil. Şirketleri isim isim bilmiyorum, avukatlarımdan öğrendim. Eşime güvendiğim için hiçbir şekilde soğuk cüzdan, kara para, bahis gibi bir bağlantısı olmadığına çok eminim” dedi.“Eşime güveniyorum, kara para aklamadığına çok eminin”

7“Aile şirketi olduğumuz için herkes işin bir ucundan tutuyordu”

“Aile şirketi olduğumuz için herkes işin bir ucundan tutuyordu”

“Biz aile şirketi olduğumuz için herkes işin bir ucundan tutuyordu” diyen Dilan Polat, “Hayatımın hiçbir döneminde fatura kesmedim. Ortalama 7 milyon takipçim var bahis sitesi reklamı yapsam ortaya çıkardı. Bu süreçte sağlığımı kaybettim. 18 kilo verdim. Fazlaca iftiraya maruz kaldık. Tamamen yalancı tanık beyanları nedeniyle yargılanıyoruz, somut bir delil söz konusu değil” diye konuştu.

8“’Mesajları silin’ talimatı soruldu: “Şahsi fotoğraflarım vardı”

“’Mesajları silin’ talimatı soruldu: “Şahsi fotoğraflarım vardı”

Whatsapp grubu üzerinden ‘mesajları silin’ şeklindeki yazışmaların sorulması üzerine Dilan Polat, “Benim şahsi fotoğraflarım vardı, bölgesel incelme fotoğraflarım oluyor. Tanınan bir insan olduğum için bunların silinmesini istemiştim” diye cevap verdi.

9“Bahisin ne olduğunu sorsanız açıklayamam bile”

“Bahisin ne olduğunu sorsanız açıklayamam bile”

Dilan Polat’ın kardeşi tutuklu sanık Sinem Sıla Doğu, “Icloud şifremi dahi bilmiyorum ama dosyada örgüt yöneticisi olarak suçlanıyorum bu gerçekten çok komik. Örgüt olarak bahsedilen kişiler ablam, kardeşim ve Engin Polat’tır. Kendileri benim ailemdir. Ben Engin’i Google’da ‘kara para ne demek’ diye arattığını gördüm. Gardiyanlara sordum, bu terimlerin ne olduğunu bilmem. Bahisin ne olduğunu bana sorsanız açıklayamam bile. Beraatımı talep ediyorum. Aileden örgüt olmaz. Engin de her zaman bize bir baba olmuştur” diyerek kendini savundu. Dilan Polat’ın diğer kardeşi Can Doğu ise, “Üzerime isnad edilen suçlamayı kabul etmiyorum. Aile oluşumumuz dışında herhangi bir örgütsel yapımız bulunmamaktadır. Suçtan elde edilmiş mal varlığını aklamam mümkün değildir” diyerek beraatini istedi.

10“İşsizim gelirim yok”

“İşsizim gelirim yok”

Tutuklu sanık Engin Polat ise savunmasında, “Ben ve ailemin yönettiği tüm şirketlerin kazançları yasal yolla elde edilmiş ticari varlıklardır. 10 aydır yalan ve iftiradan dolayı ailemden ayrıyım. İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu” dedi."Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu bulunan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün duruşma salonunda hazır edildi. Dilan Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu tutuksuz diğer sanıklar da duruşmaya katıldı. Kimlik tespiti sırasında söz verilen Engin Polat, “Lise mezunuyum. Şu an iş yapmıyorum, bir gelirim yok” dedi. Dilan Polat ise ortaokul mezunu olduğunu söyleyerek işsiz ve gelirinin olmadığını belirtti.

11“Yönettiğimiz tüm şirketlerin kazançları yasal yolla elde edilmiştir

“Yönettiğimiz tüm şirketlerin kazançları yasal yolla elde edilmiştir"

Duruşmada savunma yapması için söz verilen Engin Polat, “Aylardır bu günün gelmesini bekliyoruz. Yasadışı bahis iddiaları ilk önce sosyal medyada başladı. İlk başta ciddiye almamıştım lakin gözaltına alındım. Bu soruşturma evresinde kalıp kovuşturmaya geçmeyeceğini sanarken bugün kara para aklama suçlamasıyla karşınızdayım. İddianamede Kıbrıs'a yasadışı yollarla gittiğim iddia edilmektedir. Eşim ve baldızım ile kısa tatil amaçlı gittik. Derkan Başer ve Veysel Şahin'i tanımıyorum. İddianamede bahis organizasyonlarından aktarılan paranın soğuk cüzdan aracılığıyla yurtdışına çıkardığım iddiası var. Lakin bizim kazançlarımızın hepsi nihai aklama raporunda belirtilmişti. Soğuk cüzdanın ne olduğunu bilmiyorum, böyle bir hesabım olmadı. Türkiye'de güzellik sektöründe öncü firmayız. Hiçbir paravan şirketimiz yoktur. Ben ve ailemin yönettiği tüm şirketlerin kazançları yasal yolla elde edilmiş ticaretten varlıklardır” dedi.

12“Hükümlülerin dışarı çıkabilmek için sabun yediklerine bile şahit oldum”

“Hükümlülerin dışarı çıkabilmek için sabun yediklerine bile şahit oldum”

Polat savunmasının devamında, “Türkiye'nin konuştuğu bu davada tüm kriminal raporlar, teknik ve fiziki takipler, şirket adreslerimde ve evlerimizin bahçelerinde yapılan aramalarda bile delil bulunamazken iddianame tanık beyanlarıyla düzenlenmiştir. Çıkarı olarak kişiler tarafından organize edilerek bize kumpas kurulduğunu düşünüyorum. Tanıkların hepsi hükümlü. Bu kişiler medyada çıkan gizli tanığın beyanları üzerine kendilerince çıkarlar sağlamak için beyanda bulunmuşlardır. Cezaevinde kaldığım sürece hükümlülerin sadece dışarı çıkabilmek için sabun yediklerine bile şahit oldum. Bu tanıklar dışarı çıkmak için yalan ifade vermiş olabilir” ifadelerini kullandı.

13“İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu”

“İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu”

İddianamedeki suçlamaları kabul etmediğini kaydeden sanık Engin Polat, “Tanık anlatımlarını doğrulayan somut delil çıkmadı. Çünkü yalan ve iftiranın delili olmaz. Şirketlerimizin ve şubelerimizin tarafımıza verilmesini talep ediyorum. 10 aydır yalan ve iftiradan dolayı ailemden ayrıyım. İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu. ‘Allah düşmanın başına vermesin' dedikleri bu olsa gerek. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” dedi.Mahkeme hakiminin eşi Dilan Polat'ın sosyal medyada yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptığı iddiasını sorması üzerine Engin Polat, “Yalan, hiçbir şekilde yapmaz” dedi. Duruşma tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam ediyor

14Engin Polat’ın babası Sezgin Polat: “İşimizi gücümüzü bize geri verin”

Engin Polat’ın babası Sezgin Polat: “İşimizi gücümüzü bize geri verin”

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada Engin Polat’ın babası tutuklu sanık Sezgin Polat savunma yaptı. Sanık Sezgin Polat, “Örgütmüş, kara paraymış çıkmaz bu aileden. Vergisel bir şey olmuştur. Yok diyemem. Bizi bırakın, işimizi gücümüzü verin” dedi.

15Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısına çıktı İlk ifade: İşsizim gelirim yok

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin’in Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı sanık savunmalarıyla sürüyor.Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam duruşmada savunma yapması için söz verilen Engin Polat’ın babası Sezgin Polat, “Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Çocuklarımın zaten böyle bir şey yapmasına izin vermem. Biz ticaretimizdeyiz. Mal varlıklarımızın hepsine el konulmuştur. Soğuk çanta nedir ben bilemem. Cezaevinde öğrendik hepsini. İşimizi gücümüzü bize geri verin, toparlanmaya çalışalım. Oğlum Engin’e ait 3 firma var. Herkesin firması ayrı. Herkes kendi işiyle ilgileniyordu. 22 kilo verdim cezaevinde. Biz cani miyiz kara para aklayalım. Bizden örgütmüş, kara paraymış çıkmaz bu aileden. Vergisel bir şey olmuştur. Yok diyemem. Bizi bırakın, işimizi gücümüzü verin” dedi.

16Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısına çıktı İlk ifade: İşsizim gelirim yok

Öte yandan Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatılan ve Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen davanın görülmesine bugün başlandı.Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Onur Apaydın SEGBİS sistemi ile hazır edildi.Tutuklu sanık Bahar Candan ile tutuksuz sanık Nihal Candan ve diğer bir kısım sanıklar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

17KARDEŞİNE AĞLAYARAK SESLENDİ

KARDEŞİNE AĞLAYARAK SESLENDİ

Kimlik tespitleri ile başlayan duruşma esnasında Nihal Candan ağlayarak kardeşine seslendi ve “Dinle, soruları dinle sadece. Herkes seninle. Her şey çok güzel olacak hep yanında olacağız. Çok dua ettim sana. Gökyüzü beyazdır sen de beyazsın. Hep sana enerji gönderdik” dedi. 2 kardeş ardından duruşmada nefes egzersizi ve elleri ile birbirlerine kalp işareti yaptı.Alisya Bahar Candan kimlik tespitleri esnasında sosyal medya işleri ile uğraştığını ve aylık gelirinin aylık 60 bin TL ile 100 bin TL arasında değiştiğini söyledi.