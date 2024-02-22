Dilan Polat ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu! Soruşturma tamamlandı

"SENİ ÖLDÜRECEĞİZ, YAŞATMAYACAĞIZ"

Bu sırada Metin A. ile Dilan Polat yolda karşılaştı. Dilan Polat komşusuna tekme atıp kocası gibi aynı küfürü etti. Bu tartışmayı gören Engin Polat hemen eşinin yanına geldi ve komşusunu darp etti. Polat çifti ayrıca, "Seni öldüreceğiz, yaşatmayacağız" diyerek tehditler de savurdu.