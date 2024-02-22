Dilan Polat ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu! Soruşturma tamamlandı
Dilan-Engin Polat davasında dikkat çeken gelişme yaşandı. Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın komşularıyla kavga edip adliyelik olduğu dosyada savcılık soruşturmasını tamamladı. 2 Haziran günü evlerinde parti veren ikili, park yüzünden tartıştıkları komşularının evini basıp tehdit ettikleri gerekçesiyle şikayet edilmişti. Savcılık konuyla ilgili soruşturmayı tamamladı. Dilan Polat'ın hakaret ve yaralamadan 8 yıl 4 aya, Engin Polat'ın ise konut dokunulmazlığını ihlalden 11 yıla kadar hapsi istendi. İşte haberin ayrıntıları...
• 22 Şubat 2024 - 09:35 • Son Güncelleme:
• 22 Şubat 2024 - 09:35 • Son Güncelleme: