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Dilan Polat ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu! Soruşturma tamamlandı

Dilan-Engin Polat davasında dikkat çeken gelişme yaşandı. Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın komşularıyla kavga edip adliyelik olduğu dosyada savcılık soruşturmasını tamamladı. 2 Haziran günü evlerinde parti veren ikili, park yüzünden tartıştıkları komşularının evini basıp tehdit ettikleri gerekçesiyle şikayet edilmişti. Savcılık konuyla ilgili soruşturmayı tamamladı. Dilan Polat'ın hakaret ve yaralamadan 8 yıl 4 aya, Engin Polat'ın ise konut dokunulmazlığını ihlalden 11 yıla kadar hapsi istendi. İşte haberin ayrıntıları...

• 22 Şubat 2024 - 09:35 • Son Güncelleme:
• 22 Şubat 2024 - 09:35 • Son Güncelleme:
1Dilan Polat ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu Soruşturma tamamlandı

Aralarında "kara para aklama", "vergi kaçırma" gibi 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın komşularıyla kavga edip adliyelik olduğu dosyada savcılık soruşturmasını tamamladı.

2ENGİN POLATIN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ PARK KRİZİ YAŞATTI

ENGİN POLAT'IN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ PARK KRİZİ YAŞATTI

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; Olay, 2 Haziran 2023 günü İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. Lüks konakların bulunduğu bir sitede ikamet eden Engin ve Dilan Polat çifti Engin Polat'ın doğum günü olması nedeniyle bir parti organize etti.

3Dilan Polat ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu Soruşturma tamamlandı

Dilan Polat eşi için yaptırdığı "Kapatın şehrin ışıklarını, kocam pasta üfleyecek" yazılarını panolara reklam verdi. Polat çiftinin evine çok sayıda konuk geldi. Bu nedenle iddiaya göre site dışından çok sayıda misafir gelmesiyle park sorunu yaşandı.

4KOMŞU, ARACINI YOLA KOYMAK ZORUNDA KALDI

KOMŞU, ARACINI YOLA KOYMAK ZORUNDA KALDI

Polat ailesinine yakın villada ikamet eden komşu Metin A. ikametine geldiğinde Polatlara gelen araçların geçiş güzergahı üzerine park edilmesi nedeniyle aracını koyacak yer bulamadı. Sokak üzerine bırakmak zorunda kaldı.

5Dilan Polat ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu Soruşturma tamamlandı

Bu sırada Engin ve Dilan Polat'ın partisinde konuk olarak bulunan Songül S.'nin bebeği ateşlendi. Doktora götürülmek istendiğinde ise Metin A.'nın park etmiş olduğu araç nedeniyle çıkış yapılamadı. Songül A., Polatların komşusu Metin A.'nın evine aracını çekmesi için gitti.

6EV BASIP KÜFÜR ETTİ

EV BASIP KÜFÜR ETTİ

Aracın çekilmemesi üzerine Engin Polat, Metin A.'nın evine gitti. O sırada komşusu aracının yanına gitti. Evde ise eşi Esra A. vardı.Engin Polat gece vakti, komşu kadının izin vermemesine rağmen içeriye girdi ve Metin A.'yı kastederek, "O... çocuğu nerede" diye bağırıp, evde göremeyince dışarı çıktı.

7SENİ ÖLDÜRECEĞİZ, YAŞATMAYACAĞIZ

"SENİ ÖLDÜRECEĞİZ, YAŞATMAYACAĞIZ"

Bu sırada Metin A. ile Dilan Polat yolda karşılaştı. Dilan Polat komşusuna tekme atıp kocası gibi aynı küfürü etti. Bu tartışmayı gören Engin Polat hemen eşinin yanına geldi ve komşusunu darp etti. Polat çifti ayrıca, "Seni öldüreceğiz, yaşatmayacağız" diyerek tehditler de savurdu.

8POLAT ÇİFTİNE HAPİS TALEBİ

POLAT ÇİFTİNE HAPİS TALEBİ

Savcılık, İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından Metin A.'nın yaralanmasının hafif nitelikte olduğuna dair rapor verdiğini ayrıca Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu hakkında da soruşturma yürütüldüğünü, Doğu hakkında takipsizlik kararı verildiğini ve kesinleştiğini belirtti.

9Dilan Polat ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu Soruşturma tamamlandı

Dilan Polat'ın "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 8 yıl 4 aya, Engin Polat'ın ise bu 3 suçun yanı sıra ayrıca "konut dokunulmazlığını ihlal" suçunu da işlediğini belirten savcılık 11 yıl 4 aya kadar hapsini istedi.

10Dilan Polat ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu Soruşturma tamamlandı

İddianame mahkemeye gönderildi. Mahkemenin kabul etmesi halinde Polat çifti önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

11Dilan Polat ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu Soruşturma tamamlandı
12Dilan Polat ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu Soruşturma tamamlandı
13Dilan Polat ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu Soruşturma tamamlandı
14Dilan Polat ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu Soruşturma tamamlandı
15Dilan Polat ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu Soruşturma tamamlandı
16Dilan Polat ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu Soruşturma tamamlandı
17Dilan Polat ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu Soruşturma tamamlandı
18Dilan Polat ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu Soruşturma tamamlandı
19Dilan Polat ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu Soruşturma tamamlandı
20Dilan Polat ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu Soruşturma tamamlandı
21Dilan Polat ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu Soruşturma tamamlandı
22Dilan Polat ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu Soruşturma tamamlandı
23Dilan Polat ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu Soruşturma tamamlandı