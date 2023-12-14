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GündemDilan Polat özlediği zaman çoraplarını kokluyordu! Ünlü popçu: Ergin dövüyordu benden yardım istemişti
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Dilan Polat özlediği zaman çoraplarını kokluyordu! Ünlü popçu: Ergin dövüyordu benden yardım istemişti

Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Demet Akalın, hakkında vergi kaçırma iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Engin Polat'ın, bir dönem eşi Dilan Polat'a şiddet uyguladığını iddia etmişti. Çiftin avukatı Hüseyin Kaya'dan bu iddialara cevap gelirken, konu '2.Sayfa'da konuşuldu. Programın sunucularından Müge Dağıstanlı, Dilan Polat'ın çocukluk arkadaşının anlattığı bir olayı bir kez daha gündeme getirdi.

• 14 Aralık 2023 - 13:45 • Son Güncelleme:
• 14 Aralık 2023 - 13:45 • Son Güncelleme:
1Dilan Polat özlediği zaman çoraplarını kokluyordu Ünlü popçu: Ergin dövüyordu benden yardım istemişti

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Vergi kanununa muhalefet' suçlarından 4 Kasım'da tutuklanmıştı.

2Dilan Polat özlediği zaman çoraplarını kokluyordu Ünlü popçu: Ergin dövüyordu benden yardım istemişti

TV8'de Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunumuyla ekranlara gelen '2. Sayfa' programında, cezaevinde bulunan fenomen çiftle ilgili Demet Akalın'ın ortaya attığı bir iddiayı konuştu.

3Dilan Polat özlediği zaman çoraplarını kokluyordu Ünlü popçu: Ergin dövüyordu benden yardım istemişti

"Demet Akalın, bizzat gözüyle gördüğü bir şeyden bahsediyor. Çünkü Dilan Polat, bir zamanlar Demet Akalın'ın fotoğrafçısıydı" diyen Gülşen Yüksel, Akalın'ın açıklamalarını yayınladı.

4KOLLARI MOSMORDU

"KOLLARI MOSMORDU"

Ünlü popçu, şöyle konuştu:
Benim görüştüğüm zamanlarda Engin, Dilan'ı dövüyordu. Kolları mosmordu. Dayak yiyordu ve bir gün bana geldi Dilan, yardım istedi. Dedim ki ben götürmeyeyim seni karakola, bir arkadaşım götürsün.

5Dilan Polat özlediği zaman çoraplarını kokluyordu Ünlü popçu: Ergin dövüyordu benden yardım istemişti

Çünkü ben girince işin içine olay büyür, medyatik bir şey olmasın dedim. Arkadaşımdan rica ettim, 'Dilan'ı götür' dedim. Dilan vazgeçti. Onunki katiline aşık olma durumuydu.

6AVUKATI ŞİDDET İDDİALARINA YANIT VERDİ

AVUKATI ŞİDDET İDDİALARINA YANIT VERDİ

Çiftin avukatının bu iddialara "Bunun adı fitnelik!" diyerek cevap verdiğini de açıklayan sunuculardan Müge Dağıstanlı, "Bilmiyorum, belki bana katılmazlar ama bir kere şiddette uğradıysa, o kişinin tekrar şiddet görmesi an meselesidir.

7Dilan Polat özlediği zaman çoraplarını kokluyordu Ünlü popçu: Ergin dövüyordu benden yardım istemişti

Araya belki altı ay koyar, belki bir sene koyar. Ya da sözlü şiddete maruz bırakır. Şiddet öyle 'Bir kere yaptım, sonra da ömrüm boyunca bir daha yapmadım' diye bir şeymiş gibi gibi gelmiyor bana. Dilan bütün bunları sineye çekmiş belli ki" diye konuştu.

8SAĞLIKLI DEĞİL BU

"SAĞLIKLI DEĞİL BU"

"Dilan'ın Antalya'da yaşadığı yıllardan çocukluk arkadaşı Özgecan Sırma, Dilan ile Engin'in arasındaki bağımlı ilişkiyi şöyle anlatmıştı" diyen Dağıstanlı, şu ifadeleri kullandı:

9Dilan Polat özlediği zaman çoraplarını kokluyordu Ünlü popçu: Ergin dövüyordu benden yardım istemişti

Gençliklerinde Engin Polat, Dilan'ı ziyaret etmek için Antalya'ya gidiyor, sonra geri dönüyor. Dilan, Engin'i o kadar çok özlüyor ki çoraplarını kokluyor onun.

10Dilan Polat özlediği zaman çoraplarını kokluyordu Ünlü popçu: Ergin dövüyordu benden yardım istemişti

Şok olmuştum ben buna. Birbirlerine aşık oldukları belli ama sağlıklı değil bu.