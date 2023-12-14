Dilan Polat özlediği zaman çoraplarını kokluyordu! Ünlü popçu: Ergin dövüyordu benden yardım istemişti

Araya belki altı ay koyar, belki bir sene koyar. Ya da sözlü şiddete maruz bırakır. Şiddet öyle 'Bir kere yaptım, sonra da ömrüm boyunca bir daha yapmadım' diye bir şeymiş gibi gibi gelmiyor bana. Dilan bütün bunları sineye çekmiş belli ki" diye konuştu.