Dilan Polat özlediği zaman çoraplarını kokluyordu! Ünlü popçu: Ergin dövüyordu benden yardım istemişti
Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Demet Akalın, hakkında vergi kaçırma iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Engin Polat'ın, bir dönem eşi Dilan Polat'a şiddet uyguladığını iddia etmişti. Çiftin avukatı Hüseyin Kaya'dan bu iddialara cevap gelirken, konu '2.Sayfa'da konuşuldu. Programın sunucularından Müge Dağıstanlı, Dilan Polat'ın çocukluk arkadaşının anlattığı bir olayı bir kez daha gündeme getirdi.
• 14 Aralık 2023 - 13:45 • Son Güncelleme:
• 14 Aralık 2023 - 13:45 • Son Güncelleme: