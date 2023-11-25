Dilan Polat ile ilgili yeni iddia! Avukatları acil olarak cezaevine gitti
Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti Türkiye'nin gündeminde olmaya devam ediyor.. Polat soruşturması ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan dava ile ilgili son dakika bilgileri de geliyor. Son olarakDilan Polat ve Engin Polat arasında gerçekleşen telefon görüşmesi ile ilgili ayrıntılar sızdı. İşte Polat çifti arasında yaşananlar...
• 25 Kasım 2023 - 07:34 • Son Güncelleme:
• 25 Kasım 2023 - 07:34 • Son Güncelleme: