Dilan Polat ile ilgili mahkemeden son dakika kararı!

NE OLMUŞTU?

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, canlı yayında şu bilgileri aktardı:"Bizim aylardır konuştuğumuz yine MASAK'ın ön raporunda belirtmiş olduğu kara para aklama şüphesinin bulunduğu, MASAK'ın yazmış olduğu son rapor ön raporla tamamen alakasız bir rapor. Örgütün olmadığı, kara paranın olmadığı, hiçbir şekilde vergi suçu dışında Polat ailesine yönelik aktif edilmediği bir rapor.Aslında bu raporda fatura tamamen Engin Polat'a kesilmiş diyebiliriz. MASAK ön raporunda her ne kadar Dilan Polat adına şirketler olsa da tüm şirketlerin mali hesapları tüm ticari faaliyetleri Engin Polat gerçekleştirmiştir diyor.