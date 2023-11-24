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GündemDilan Polat ile Engin Polat arasındaki telefon görüşmesi sızdı! Dilan Polat ile ilgili bomba iddia kayıtlara geçti
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Dilan Polat ile Engin Polat arasındaki telefon görüşmesi sızdı! Dilan Polat ile ilgili bomba iddia kayıtlara geçti

Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti Türkiye'nin gündeminde olmaya devam ediyor.. Polat soruşturması ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan dava ile ilgili son dakika bilgileri de geliyor. Son olarakDilan Polat ve Engin Polat arasında gerçekleşen telefon görüşmesi ile ilgili ayrıntılar sızdı. İşte Polat çifti arasında yaşananlar...

• 24 Kasım 2023 - 10:11 • Son Güncelleme:
• 24 Kasım 2023 - 10:11 • Son Güncelleme:
1Dilan Polat ile Engin Polat arasındaki telefon görüşmesi sızdı Dilan Polat ile ilgili bomba iddia kayıtlara geçti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

2Dilan Polat ile Engin Polat arasındaki telefon görüşmesi sızdı Dilan Polat ile ilgili bomba iddia kayıtlara geçti

Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti.

3Dilan Polat ile Engin Polat arasındaki telefon görüşmesi sızdı Dilan Polat ile ilgili bomba iddia kayıtlara geçti

Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

4Dilan Polat ile Engin Polat arasındaki telefon görüşmesi sızdı Dilan Polat ile ilgili bomba iddia kayıtlara geçti

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

5Dilan Polat ile Engin Polat arasındaki telefon görüşmesi sızdı Dilan Polat ile ilgili bomba iddia kayıtlara geçti

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat'la eşi Engin Polat, haklarındaki kara para aklama iddiaları nedeniyle geçtiğimiz haftalarda tutuklandı. Engin Polat daha sonra Çorlu Cezaevi'ne sevk edildi.

6MUHASEBECİ TUTUKLANDI

MUHASEBECİ TUTUKLANDI

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dilan Polat'la ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Emrullah Erdinc’in haberine göre, Dilan Polat Çorlu Cezaevi'nde kalan eşi Engin Polat'la telefonda görüştü. Polat'ın telefonda eşine, "İntihar etmek istiyorum" dediği iddia edildi.

7Dilan Polat ile Engin Polat arasındaki telefon görüşmesi sızdı Dilan Polat ile ilgili bomba iddia kayıtlara geçti

Dilan Polat'ın psikolojisinin bozulduğunu fark eden avukatlar görüşmek için cezaevine gitti. Erdinç sosyal medya sayfasından yaşanan olayı şu cümlelerle duyurdu, “Dilan ve Engin Polat telefonla görüştü.

8Dilan Polat ile Engin Polat arasındaki telefon görüşmesi sızdı Dilan Polat ile ilgili bomba iddia kayıtlara geçti

Dilan Polat "Böyle giderse İntihar edeceğim" dedi. O cümle cezaevi kayıtlarına girdi. Silivri'den ayrilacağı için mutsuz olan Dilan Polat kardeşi Sıla'dan ayrılmak istemiyor. avukatlarının naklin durması için müracaat etmesi bekleniyor.”

9Dilan Polat ile Engin Polat arasındaki telefon görüşmesi sızdı Dilan Polat ile ilgili bomba iddia kayıtlara geçti

Geçtiğimiz haftalarda ise Türkiye’nin yakından takip ettiği olayın MASAK raporu ortaya çıkmıştı. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Polat ailesine dair gerçekleştirilen soruşturmada MASAK tarafından yapılan incelemeyi aktarmıştı.

10Dilan Polat ile Engin Polat arasındaki telefon görüşmesi sızdı Dilan Polat ile ilgili bomba iddia kayıtlara geçti

Uludağ'ın açıklamaları şu şekilde: Dilan ve Engin Polat şirketlerine dair MASAK'ın 49 sayfalık bir çalışması var. Biz daha önce soruşturma başladığında 8 sayfalık bir ön raporun olduğunu söylemiştik.

11Dilan Polat ile Engin Polat arasındaki telefon görüşmesi sızdı Dilan Polat ile ilgili bomba iddia kayıtlara geçti

8 sayfalık bir rapor vardı ve o raporla soruşturma başladı demiştik ama biz buradan bunu anlıyoruz ki MASAK o raporu tamamlamış ve savcılığa teslim etmiş.

12Dilan Polat ile Engin Polat arasındaki telefon görüşmesi sızdı Dilan Polat ile ilgili bomba iddia kayıtlara geçti

Dolayısıyla 49 sayfalık MASAK raporunda Dilan ve Engin Polat çiftinin şirketlerinin de 500 milyon liranın üzerinde bir para hareketliliği tespit ediliyor. Engin Polat ve Dilan Polat bu soruşturmanın önemli 2 ana ismi.

13Dilan Polat ile Engin Polat arasındaki telefon görüşmesi sızdı Dilan Polat ile ilgili bomba iddia kayıtlara geçti

Diğer önemli isim ise Sezgin Polat, bu kişi Engin Polat'ın babası ve diğer bir önemli isim daha var Sıla Doğu. Sıla Doğu'da Dilan Polat'ın kız kardeşi. Bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan isimlerden en önemlisi bu.

14Dilan Polat ile Engin Polat arasındaki telefon görüşmesi sızdı Dilan Polat ile ilgili bomba iddia kayıtlara geçti

İşte MASAK raporuna göre; Önce kurulan bir fason şirketler grubu var. Bunlar tanıdıklarına ya da eş dosta kurulan şirketler var. Aslında bunlara baktığınız zaman bunların çalışanı yok, bunların vergi kaydı yok ama nasıl oluyorsa 233 milyon liraya kadar alış faturaları kesebilen firmalar bunlar.

15Dilan Polat ile Engin Polat arasındaki telefon görüşmesi sızdı Dilan Polat ile ilgili bomba iddia kayıtlara geçti

Alış faturaları kesiliyor ve daha sonra o firmaların kapandığını da görüyoruz. Türkiye'nin bir çok ilinde kurulan güzellik merkezleri var. Bir çok kozmetik ve kadın kremleriyle ilgili kurulan firmalar var.

16Dilan Polat ile Engin Polat arasındaki telefon görüşmesi sızdı Dilan Polat ile ilgili bomba iddia kayıtlara geçti

Onların satışıyla alakalı işlemler yapılıyor ve bu satışlarda da genelde internet üzerinden ve satış siteleri üzerinden yapılan satışlar var. Daha sonra o paralar Polatlar şirketler grubunda 5 ayrı şirket var. Rıse And Shıne, Dilan Polat Güzellik Merkezleri, DP Güzellik, DLN Polat Kozmetik ve DPOLAT Güzellik Merkezi.

17Dilan Polat ile Engin Polat arasındaki telefon görüşmesi sızdı Dilan Polat ile ilgili bomba iddia kayıtlara geçti

Bütün o işlemlerin ardından bankalardan bütün paralar bu 5 şirkete geliyor. Daha sonra yine Engin Polat ve Dilan Polat ile yakın arkabalık ilişkisi olan kişiler buradan 250 milyon liralık parayı ya nakit olarak çekiyor ya da buradan havale yöntemi ile aldıkları paraları pay ediyorlar.

1840 MİLYONLUK FATURA İPTAL ETMİŞLER

40 MİLYONLUK FATURA İPTAL ETMİŞLER

Bu payın önemli bir bölümü Engin Polat'ın ya direk hesabın yatırılıyor ya da onun hesabına havale ediliyor. 250 milyon liralık paradan bahsediyoruz. O paranın asıl toplandığı yer ise Milda Gayrimenkul Otomotiv Şirketi.

19Dilan Polat ile Engin Polat arasındaki telefon görüşmesi sızdı Dilan Polat ile ilgili bomba iddia kayıtlara geçti

Bu Engin Polat'ın tek yönetici olduğu, ana yönetici olduğu bütün mal varlığının toplandığı ana firma burası. Milda Gayrimenkul Otomotiv Şirketi'nde toplanan paralar daha sonra operasyon sırasında el konulan araçlar vardı.

20Dilan Polat ile Engin Polat arasındaki telefon görüşmesi sızdı Dilan Polat ile ilgili bomba iddia kayıtlara geçti

Her biri 30-40 milyon değerinde çok şaşalı araçlar vardı. İşte o paraların bir bölümü ile 24 araç alınıyor. Geri kalanıyla da 15 adet taşınmaz alınıyor. Bunlardan birtanesi çiftin oturduğu Çekmeköy'deki lüks villa, Tuzla'da alınan başka bir lüks villa daha var ve 15 adet gayrimenkul de buraya gelmiş oluyor.

21Dilan Polat ile Engin Polat arasındaki telefon görüşmesi sızdı Dilan Polat ile ilgili bomba iddia kayıtlara geçti

Böylece kurulan şirketler, kesilen sahte faturalar ve ardından da toplanan paralar 5 şirkette toplanıyor, oradan da nakit çekiliyor. Nakit olarak paralar dahılımı yapılıyor. Herkes kendince de bir pay alıyor ama ana para Milda Gayrimenkul Şirketi'ne geliyor. Burada aslında MASAK çok ilgin bir çalışma yapmış.

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Benim bu rapordaki en çok dikkatimi çeken olay, internet mecralarındaki satışların gerçekliği diyor. O kozmetik ürünleri diğer güzellik merkezindeki ürünler. Onların gerçekliği ilişkili kurumlar adına alınan poslar üzerinden başta kredi kartı dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve benzeri şüphelerinin bulunması nedeniyle söz konusu işlemlerin şüpheleri daha teknik bir araştırmayla ortaya çıkacak diyor.

23Dilan Polat ile Engin Polat arasındaki telefon görüşmesi sızdı Dilan Polat ile ilgili bomba iddia kayıtlara geçti

Buradaki ana konu şu, kozmetik ürünleri satılıyor ya bankacılık sitemi üzerinden, o satışların ne kadarı peki gerçek satış. Kredi kartı dolandırıcılığından şaibeli kişiler işlem yapmış diyor ya, yani başkalarının paraları çalan kişiler buraya aktarılmış olabilir diyor raporda.

24Dilan Polat ile Engin Polat arasındaki telefon görüşmesi sızdı Dilan Polat ile ilgili bomba iddia kayıtlara geçti

Gerçekte böyle bir ürün satışı olmadan belki de sistemden para aktarılıyor. Başkasına ait çalıntı kredi kartlarıyla işlem yapıyorsunuz ama alınan ürün vesaire yok. Araştırılması gereken nokta bu.