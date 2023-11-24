Dilan Polat ile Engin Polat arasındaki telefon görüşmesi sızdı! Dilan Polat ile ilgili bomba iddia kayıtlara geçti

İşte MASAK raporuna göre; Önce kurulan bir fason şirketler grubu var. Bunlar tanıdıklarına ya da eş dosta kurulan şirketler var. Aslında bunlara baktığınız zaman bunların çalışanı yok, bunların vergi kaydı yok ama nasıl oluyorsa 233 milyon liraya kadar alış faturaları kesebilen firmalar bunlar.