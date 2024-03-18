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Gündem Dilan Polat - Engin ve Sezgin Polat ile ilgili yeni gelişme! Kan donduran ifade ortaya çıktı
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Dilan Polat - Engin ve Sezgin Polat ile ilgili yeni gelişme! Kan donduran ifade ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri iddia edilen Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Banu Parlak'ın işyerine düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada bir tanığın ifadesi ortalığı karıştırdı. Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanan Engin ve Dilan Polat çifti hakkında, Banu Parlak'ın işyerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat'ın birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit ve mala zarar verme suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İşte olayın merak edilen tüm detayları…

• 18 Mart 2024 - 09:37 • Son Güncelleme:
• 18 Mart 2024 - 09:37 • Son Güncelleme:
1 Dilan Polat - Engin ve Sezgin Polat ile ilgili yeni gelişme Kan donduran ifade ortaya çıktı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

2 Dilan Polat - Engin ve Sezgin Polat ile ilgili yeni gelişme Kan donduran ifade ortaya çıktı

Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

3 Dilan Polat - Engin ve Sezgin Polat ile ilgili yeni gelişme Kan donduran ifade ortaya çıktı

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanarak gündem olan Engin ve Dilan Polat çifti hakkında, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

4 Dilan Polat - Engin ve Sezgin Polat ile ilgili yeni gelişme Kan donduran ifade ortaya çıktı

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede; Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat'ın 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

5 Dilan Polat - Engin ve Sezgin Polat ile ilgili yeni gelişme Kan donduran ifade ortaya çıktı

İddianameye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen Halil İbrahim Kalkan'ın ifadesinde, "Sezgin Polat, Banu Parlak'ı vurmam halinde 2 milyon lira değerindeki güzellik merkezi bayiliğini bana bedelsiz vereceğini söyledi" dediği öğrenildi. Şüpheli Engin Polat ise bu iddiaları yalanladı.

6 Dilan Polat - Engin ve Sezgin Polat ile ilgili yeni gelişme Kan donduran ifade ortaya çıktı

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanan Engin ve Dilan Polat çifti, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri gerekçesiyle hakim karşısına çıkmış, 1. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan-Engin Polat çifti, Sezgin Polat ve 5 şüphelinin tutuklanmasına karar vermişti.

7 Dilan Polat - Engin ve Sezgin Polat ile ilgili yeni gelişme Kan donduran ifade ortaya çıktı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Banu Parlak'ın işyerinin kurşunlanmasına ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

8 Dilan Polat - Engin ve Sezgin Polat ile ilgili yeni gelişme Kan donduran ifade ortaya çıktı

Hazırlanan iddianamede Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat için 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

9 Dilan Polat - Engin ve Sezgin Polat ile ilgili yeni gelişme Kan donduran ifade ortaya çıktı

İddianamede Barış Boyun, Beratcan ve Batın Can Gökdemir'in 'Silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapsi istenirken diğer 5 sanığın da çeşitli suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edilmişti. İddianamenin yeni detaylarına Sabah Gazetesi ulaştı .

10 Dilan Polat - Engin ve Sezgin Polat ile ilgili yeni gelişme Kan donduran ifade ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen Halil İbrahim Kalkan, Sezgin Polat'ın, Banu Parlak'ı vurması karşılığında kendisine Dilan Polat Güzellik Merkezi Bayiliği teklifi yapıldığını söyleyerek şunları söyledi:

11 Dilan Polat - Engin ve Sezgin Polat ile ilgili yeni gelişme Kan donduran ifade ortaya çıktı

"2017 yılında Sezgin Polat'a 500 Bin TL borç vermiştim. Bu parayı geri alamadım. 2023 yılı başlarında Sezgin Polat, oğlu Engin Polat ve gelini Dilan Polat'a ait güzellik merkezlerinin bir bayiliğini borca mahsuben bana vereceğini ancak kendilerine ticari hayatta zorluk çıkartan Banu Parlak ismi şahsın vurulması gerektiğini, Banu Parlak'ı vurmam halinde 2 Milyon TL değerindeki bayiliği bana karşılıksız vereceğini söyledi. Bu teklifi kabul etmedim.

12 Dilan Polat - Engin ve Sezgin Polat ile ilgili yeni gelişme Kan donduran ifade ortaya çıktı

Paramı istemeye devam edince de bu şahıslar beni ayağımdan vurdu. Yaralanmama ilişkin gerekli müracaatlarda bulundum.

13 Dilan Polat - Engin ve Sezgin Polat ile ilgili yeni gelişme Kan donduran ifade ortaya çıktı

Vurulduktan sonra Banu Parlak bana sosyal medyadan ulaştı. Dilan Polat ve Engin Polat'tan şikayetçi olacağını belirterek 'Bana şahitlik eder misin? diye sordu. 'Şahitlik yaparım' dedim. Ancak Banu Parlak bu konuyu basına yansıtarak, beni de gazeteciler ile muhatap etti.

14 Dilan Polat - Engin ve Sezgin Polat ile ilgili yeni gelişme Kan donduran ifade ortaya çıktı

Normal şartlarda Banu'yu tanımam. Bu zamana kadar bir ilişkim olmadı. İşyerinin kurşunlandığını sosyal medyadan öğrendim. Arayıp 'geçmiş olsun' dedim. Kimin yaptığına dair bir fikrim yok" dedi.

15 Dilan Polat - Engin ve Sezgin Polat ile ilgili yeni gelişme Kan donduran ifade ortaya çıktı
16 Dilan Polat - Engin ve Sezgin Polat ile ilgili yeni gelişme Kan donduran ifade ortaya çıktı

Öte yandan şüphelilerin yapılan telefon incelemelerinde Daltonlar Çetesinin firari lideri Barış Boyun ve diğer çete üyelerinin birçok fotoğrafı, uyuşturucu ve silah fotoğraflarının da bulunduğu tespit edildi.