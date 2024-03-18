Dilan Polat - Engin ve Sezgin Polat ile ilgili yeni gelişme! Kan donduran ifade ortaya çıktı
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri iddia edilen Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Banu Parlak'ın işyerine düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada bir tanığın ifadesi ortalığı karıştırdı. Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanan Engin ve Dilan Polat çifti hakkında, Banu Parlak'ın işyerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat'ın birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit ve mala zarar verme suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İşte olayın merak edilen tüm detayları…
• 18 Mart 2024 - 09:37 • Son Güncelleme:
• 18 Mart 2024 - 09:37 • Son Güncelleme: