Dilan Polat - Engin Polat soruşturmasında son dakika gelişmesi! Serbest bırakıldı
Kara para aklamak, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Yakalama kararı bulunan mali müşavir Zümrüt Yerebakan’a yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.
• 21 Kasım 2023 - 15:32 • Son Güncelleme:
• 21 Kasım 2023 - 15:32 • Son Güncelleme: