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Dilan Polat - Engin Polat soruşturmasında son dakika gelişmesi! Serbest bırakıldı

Kara para aklamak, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Yakalama kararı bulunan mali müşavir Zümrüt Yerebakan’a yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

• 21 Kasım 2023 - 15:32 • Son Güncelleme:
• 21 Kasım 2023 - 15:32 • Son Güncelleme:
1Dilan Polat - Engin Polat soruşturmasında son dakika gelişmesi Serbest bırakıldı

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

2Dilan Polat - Engin Polat soruşturmasında son dakika gelişmesi Serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

3Dilan Polat - Engin Polat soruşturmasında son dakika gelişmesi Serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.

4Dilan Polat - Engin Polat soruşturmasında son dakika gelişmesi Serbest bırakıldı

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

5SORUŞTURMA SÜRÜYOR

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Dosyadaki en önemli gelişme, geçtiğimiz hafta, son 3 yıldır ailenin muhasebe işlerine bakan Ahmet Gün'ün etkin pişmanlık başvurusu oldu. Ahmet Gün, Polatların para çarkına, kızı adına şirket kurarak katılmış bir isim.

6MAL KARŞILIĞI OLMAYAN YÜKLÜ PARA SİSTEME SOKULDU

MAL KARŞILIĞI OLMAYAN YÜKLÜ PARA SİSTEME SOKULDU

Gün, savcılık ifadesinde Polat ailesinin ticaretini anlatırken, "Mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır. Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır" dedi.

7KAYNAĞI BELİRSİZ PARA SİSTEME SOKULDU

KAYNAĞI BELİRSİZ PARA SİSTEME SOKULDU

Polatların muhasebecisi Ahmet Gün, ifadesini şu şekilde sürdürdü:
"Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır, ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının Kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir."

8DOLGU AMAÇLI FATURA DÜZENLENİYORDU

DOLGU AMAÇLI FATURA DÜZENLENİYORDU

Gün'ün verdiği bilgiye göre, Polat ailesi bir internet alışveriş sitesinden, komisyonu kesildikten sonra önemli bir miktarda gelir elde etti. Gün, bu durumu şöyle aktardı:

9Dilan Polat - Engin Polat soruşturmasında son dakika gelişmesi Serbest bırakıldı

"Bu firmalar Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş., Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. isimli firmalara da sahte fatura düzenlemişlerdir. Rise And Shine firmasının satışları çok yüksek görünüyordu, bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu.

10Dilan Polat - Engin Polat soruşturmasında son dakika gelişmesi Serbest bırakıldı

Hatırladığım kadarıyla Engin Polat bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti, ben de kendisine 'Maşallah iyi satış yapmışsınız' dedim. Ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira arasında satış faturası getirildi." iddiasında bulundu.

1140 MİLYONLUK FATURA İPTAL ETMİŞLER

40 MİLYONLUK FATURA İPTAL ETMİŞLER

Gün, "80 milyon lira tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler, bu nedenle bana 40-45 milyon lira aralığında fatura gönderilmiştir. İptale konu mallar internet ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir." bilgisine de savcıya aktardı.

12ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Polat çiftiyle ilgili soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şirketin mali müşavirlerinden bir olan Zümrüt Yerebakan yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yerebakan çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılanların sayısı 10 oldu.

13Dilan Polat - Engin Polat soruşturmasında son dakika gelişmesi Serbest bırakıldı