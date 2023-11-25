Dilan Polat -Engin Polat soruşturmasında 'para kasası' itirafçı oldu! 1 milyar liranın sırrı ortaya çıktı

Gün'ün kurduğu sistemi bir bir anlatan Yerebakan, "Önce yabancıya devredilen şirket bir süre bekletilir. Sonrasında kendi mükellefleri olan firmalara ihtiyaçları doğrultusunda stok affı beyanı verdirerek bu firmaların satışa hazır malı olduğunu, bu şekilde kesilen faturaların ilerde yargı kararlarınca gerçek kabul edileceği iddiası ile komisyon karşılığı kişilere vermektedir. Bu firmalar hem stok affı hem de kesilen faturaların KDV'leri devlete borçlandırılarak beyanları verilmektedir. Bu tarz sahte belge düzenleyen firmaları mali müşavir Songül Kılıç üzerinden vermektedir. Sonrasında şirketlerin tasviye süreci tamamlanınca şirketler hukuki varlığını yitirmiş hale gelmektedir. Bu sahte belgelerin ödemelerini çek ile alıp tahsil edildikten sonra kendi ve ailesi adına olan hesaplara yatırmaktadır" dedi.