Dilan Polat -Engin Polat soruşturmasında 'para kasası' itirafçı oldu! 1 milyar liranın sırrı ortaya çıktı
Engin Polat - Dilan Polat soruşturmasında, avukat Ahmet Gün'ün yanında çalışan mali müşavir Zümrüt Yerebaka MASAK raporunda yer alan tüm şirketlerin kredi kartı ve e-ticaret platformlarının dökümlerini CD içinde emniyete teslim ederek itirafçı oldu. Yerebakan'ın emniyetteki ifadesinden şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı. Tutuklu olan Polatların mali müşaviri Zümrüt Yerebakan, MASAK raporunda Gün tarafından kesilen naylon fatura miktarının 300 milyon lira olarak belirtildiğine dikkat çeken Zümrüt Yerebakan, naylon fatura miktarının 1 milyar liranın üzerinde olduğunu açıkladı. İşte Polat soruşturması ile ilgili son dakika gelişmelerinin ayrıntıları...
• 25 Kasım 2023 - 09:50 • Son Güncelleme:
• 25 Kasım 2023 - 09:50 • Son Güncelleme: