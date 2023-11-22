Dilan Polat - Engin Polat soruşturmasında kilit isim itirafçı oldu! Soruşturmanın seyri değişti, serbest kaldı
Kara para aklamak, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Firari olan mali müşavir Zümrüt Yerebakan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu. Tutuklu Ahmet Gün ile birlikte çalışan Yerebakan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
• 22 Kasım 2023 - 15:50 • Son Güncelleme:
• 22 Kasım 2023 - 15:50 • Son Güncelleme: