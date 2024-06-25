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Gündem Dilan Polat duruşma salonunda 'Allahım ne zaman bitecek?' diye sinir krizi geçirdi! Hakim kararını verdi
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Dilan Polat duruşma salonunda 'Allahım ne zaman bitecek?' diye sinir krizi geçirdi! Hakim kararını verdi

Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Engin- Dilan Polat çifti, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle bugün hakim karşısına çıktı. Dilan Polat dava başlar başlamaz yere çökerek sinir krizi geçirdi. Polat "Allah'ım ne zaman bitecek" diye mahkemede gözyaşı döktü. İşte detaylar...

• 25 Haziran 2024 - 12:11 • Son Güncelleme:
• 25 Haziran 2024 - 12:11 • Son Güncelleme:
1 Dilan Polat duruşma salonunda Allahım ne zaman bitecek diye sinir krizi geçirdi Hakim kararını verdi

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftinin de ‘azmettirme’ suçundan cezalandırılması istenen davanın görülmesine Küçükçekmece Adliyesi’nde devam edildi.

2 Dilan Polat duruşma salonunda Allahım ne zaman bitecek diye sinir krizi geçirdi Hakim kararını verdi

Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat hazır bulundu. Duruşmaya şikayetinden vazgeçen Banu Parlak ile taraf avukatları da katıldı.

3 DİLAN POLAT SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

DİLAN POLAT SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sanık ve izleyicilerin duruşma salonuna alındığı sırada sinir krizi geçiren Dilan Polat yere düşerek ağlamaya başladı. Ağlayarak, “Allah’ım hiçbir suçum yok. Allah’ım ne olur kurtar” dedi. Bu sırada Banu Parlak'ın da, "Dilan buradayım" diyerek ağladığı görüldü. Jandarmalar tarafından duruşma salonundan çıkarılan Dilan Polat sonrasında da cezaevine geri gönderildi.

4 Dilan Polat duruşma salonunda Allahım ne zaman bitecek diye sinir krizi geçirdi Hakim kararını verdi

Devam eden duruşmada hakim, dosyanın İstanbul Adliyesi’ndeki örgüt dosyası ile birleştirme talebinin reddedilerek mahkemesine geri döndüğünü söyledi. Mahkemeye sunduğu dilekçesi okunan Banu Parlak, Dilan, Engin ve Sezgin Polat yönünden katılma talebinden vazgeçtiğini ancak diğer sanıklar yönünden katılma talebinde bulunduğunu belirtti.

5 VURMA TALİMATINI BEN VERDİM

"VURMA TALİMATINI BEN VERDİM"

Devam edilen duruşmada Gültekin Alan isimli bir kişinin tutuklu olduğu cezaevinden gönderdiği dilekçe okundu. Alan dilekçesinde, “Barış Boyun İstanbul ve Avrupa’da terörle mücadele görev yapan birisidir. Daltonlar ve Barış Boyun benim komutamdadır. Banu Parlak’ın iş yerinin kurşunlanması talimatını ben verdim“ dedi. Söz verilen Engin ve Sezgin Polat ise dilekçeyi sunan kişiyi tanımadıklarını ve dilekçe hakkında bilgileri olmadığını söyledi.

6 ENGİN POLAT: ADALET ARIYORUZ ANCAK BULAMIYORUZ

ENGİN POLAT: "ADALET ARIYORUZ ANCAK BULAMIYORUZ"

Görüşü sorulan duruşma savcısı dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep ederek, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilsin dedi. Savcının talebine karşı diyecekleri sorulan Engin Polat, "Suçsuz günahsız 9 aydır tutukluyuz. Adalet arıyoruz. Adalet arıyoruz ancak bulamıyoruz. Tahliyemi istiyorım” dedi.

7 MAHKEMEDEN TAHLİYE

MAHKEMEDEN TAHLİYE

Alınan taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın tahliyesine karar verdi.

8 TUTUKLULUĞU SÜRECEK

TUTUKLULUĞU SÜRECEK

Öte yandan kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçlamayla cezaevinde bulunan Polat’ların diğer davalarından tutukluluğu sürecek.

9 SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTI

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTI

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye koridorunda konuşan Banu Parlak mutluluğunu dile getirerek “Mutluyum. Dilan'ın halini gördünüz hiç iyi değildi” dedi. Öte yandan Banu Parlak, Dilan Polat'ın kızı Nida'ya da sarıldı. Parlak ardından Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'yu arayarak “Tahliye oldular. Sıla ağlama sakin ol” dedi.

10 İDDİANAMEDEN

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir videodaki konuşmasında Banu Parlak'a tehdit mesajı gönderdiği açıklanmıştı. İddianamede bu mesajdan kısa bir süre sonra Dilan ve Engin Polat’ın aldığı ortak karar ile sanık Engin Polat'ın müştekinin iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan'daki bağlantıları vasıtasıyla kamuoyunda "Daltonlar" çetesi olarak bilinen silahlı organize suç örgütünün firari yöneticilerinden Berat Can ve Batın Can Gökdemir'le iletişim kurduğu aktarılmıştı. Gökdemir kardeşlerin de İstanbul'da özel olarak kiralanan hücre evinde eyleme hazır vaziyette bekleyen sanıklar Batuhan İnci, Yunus Emre Yıldız, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve İsmail Emre Arifoğlu'na talimat verdiği iddianamede belirtilmişti. İddianamede, iş yerinin kurşunlandığı ve bu nedenle dış cephesinde bulunan 5 camın 4'ünün değiştiği, saldırı sebebiyle toplam zararın 45 bin lira olduğu kaydedilmişti. Olayın ardından şikayetçi olan Banu Parlak, kendisini öldürtmek isteyen Polat ailesinden şikayetçi olmuştu. Dilan Polat ise ifadesinde tehdit içerikli görüntüdeki konuşmaları Parlak için söylemediğini, kendisine sözlü saldırıda bulunanlara genel olarak çektiğini savunmuştu.

11 Dilan Polat duruşma salonunda Allahım ne zaman bitecek diye sinir krizi geçirdi Hakim kararını verdi

Sanık Engin Polat ise saldırıyı sosyal medyadan duyduğunu, saldırıdan 2 gün önce Banu Parlak'ın sosyal medyadan açıklama yapıp kendilerini suçladığını savunarak, bunu kimin yaptığını bilmediğini anlatmıştı. İddianamede, Polat çiftinin "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" ve "mala zarar vermeye azmettirme" suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

12 Dilan Polat duruşma salonunda Allahım ne zaman bitecek diye sinir krizi geçirdi Hakim kararını verdi

Haklarında Barış Boyun, Berat Can ile Batin Can Gökdemir için ise, "silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

13 Dilan Polat duruşma salonunda Allahım ne zaman bitecek diye sinir krizi geçirdi Hakim kararını verdi

İddianamede, diğer sanıklar Batuhan İnci, İsmail Emre Arifoğlu, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç, Yunus Emre Yıldız ve Sezgin Polat'ın farklı suçlardan 2 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.