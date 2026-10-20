Diğer zeytinleri ikiye katladı! 4 kilosundan 1 kilo yağ çıkıyor: Hasat başladı, rekor bekleniyor

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Zeytin yetiştiriciliğini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Ergün, "Orman Bölge Müdürlüğümüz iki yıldır zeytin çelikleme ve fidan üretimi üzerine çalışıyor. Bu yıl farklı bölgelerde yaklaşık 2 bin zeytin ağacı dikildi. Önümüzdeki dönemde bu çalışmaları artırmayı hedefliyoruz. Barajların etkisiyle bölgedeki iklimin yumuşamasıyla zeytin yetiştirilen alanlar 600-700 metre rakıma kadar yükseldi. İl Özel İdaremiz, Orman Bölge Müdürlüğümüz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, üreticilerimizle birlikte zeytin yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Butko zeytininin tanınırlığını ve ekonomik değerini artırmak amacıyla Artvin Ticaret Borsası ile yürütülen coğrafi işaret çalışmalarında da önemli aşama kaydedildi. Tescil süreci devam ediyor. Butko zeytinyağımız, İl Özel İdaremizin yöresel ürünlerin değerlendirilmesine yönelik faaliyetleri kapsamında ARTTUR aracılığıyla internet üzerinden ve mağazalarda satışa sunuluyor. Üreticilerimize yönelik tarımsal desteklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.