• 24 Mart 2022 - 10:16 • Son Güncelleme:
Didem Soydan takipçisinin yorumuna sessiz kalmadı!
Banyosunda mayokiniyle makyaj yaptığı anları paylaşan model Didem Soydan, Twitter'da hakkında yapılan yoruma sessiz kalmadı. Verdiği sert yanıtlarla bilinen Didem Soydan yine yapılan yorumu affetmedi.
• 24 Mart 2022 - 10:16 • Son Güncelleme:
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Yaptığı iddialı paylaşımlar ve yorumlarla adından söz ettiren Didem Soydan mayokinisiyle banyoda makyaj yaparken kendi kendine klip çekti. Tam da o gün Instagram'da "yaz gelsin" fotoğrafları paylaşılıyordu. Bir takipçisi ünlü modelin o anlarını Twitter'da paylaşıp ilginç bir yorum yaptı.