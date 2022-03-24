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MagazinDidem Soydan takipçisinin yorumuna sessiz kalmadı!
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• 24 Mart 2022 - 10:16 • Son Güncelleme:

Didem Soydan takipçisinin yorumuna sessiz kalmadı!

Banyosunda mayokiniyle makyaj yaptığı anları paylaşan model Didem Soydan, Twitter'da hakkında yapılan yoruma sessiz kalmadı. Verdiği sert yanıtlarla bilinen Didem Soydan yine yapılan yorumu affetmedi.

• 24 Mart 2022 - 10:16 • Son Güncelleme:
1Didem Soydan takipçisinin yorumuna sessiz kalmadı
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Yaptığı iddialı paylaşımlar ve yorumlarla adından söz ettiren Didem Soydan mayokinisiyle banyoda makyaj yaparken kendi kendine klip çekti. Tam da o gün Instagram'da "yaz gelsin" fotoğrafları paylaşılıyordu. Bir takipçisi ünlü modelin o anlarını Twitter'da paylaşıp ilginç bir yorum yaptı.

2Didem Soydan takipçisinin yorumuna sessiz kalmadı

Sosyal medya kullanıcısı yorumunda "Yaz gelmeyince Didem Soydan da mayokinileri evde giymeye başladı. Yemin ederim iyi fikir yaz gelmiyor çünkü" dedi.

3Didem Soydan takipçisinin yorumuna sessiz kalmadı

Ancak Didem Soydan bu yorumu beğenmedi. Ünlü model bu kişinin paylaşımının üstüne "Tatlım ya siz neden beni hep kendinizle aynı yerde ve zaman diliminde görüyorsunuz. Bun beni üzer" dedi.

4Didem Soydan takipçisinin yorumuna sessiz kalmadı

Soydan Katar'da olduğunu hava durumunun 39 dereceyi gördüğünü paylaştı.

5Didem Soydan takipçisinin yorumuna sessiz kalmadı

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Didem Soydan takipçisinin yorumuna sessiz kalmadı!

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