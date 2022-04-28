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MagazinDidem Kınalı'nın kiracısının ödediği kira şoke etti!
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• 28 Nisan 2022 - 10:04 • Son Güncelleme:

Didem Kınalı'nın kiracısının ödediği kira şoke etti!

İbo Show ile ünlenen oryantal Didem Kınalı, Cihangir'de dubleks daire satın aldı. Dairenin bir kısmında kiracı olan Fatma Eser E. ile Kınalı davalık oldu. Didem Kınalı'nın kiracısının Cihangir'de ödediği kira bedeli herkesi şoke etti.

• 28 Nisan 2022 - 10:04 • Son Güncelleme:
1Didem Kınalının kiracısının ödediği kira şoke etti
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İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'daki danslarıyla tanınan oryantal Didem Kınalı Cihangir'de yaşadığı iki katlı evi satın aldı. Ancak oryantal Didem evi aldığına resmen pişman oldu. Evi bir katında yaşayan kiracı evden çıkmak istemedi. Üstelik kira için ödediği para da oldukça düşüktü.

Söz konusu dairenin kendi içinde iki bağımsız ve farklı bölümden oluşması nedeniyle, kiracı Fatma Eser E.'nin 5 numaralı bağımsız bölüm kiralamasına rağmen, diğer bağımsız bölüm 6 numaralı daireyi de kira sözleşmesine aykırı surette kullanım alanına dahil ettiğini gördü.

2KİRA BEDELİ ŞAŞIRTTI

KİRA BEDELİ ŞAŞIRTTI

Bunun üzerine Didem Kınalı kiracı Fatma Eser E.'ye 6 numaralı bağımsız bölümü boşaltmasını istedi. Sabah'ın haberine göre; kiracı söz konusu daireyi boşaltmayacağını belirterek kira bedeli olarak da 2 bin TL ödemeye devam etti. Bunun üzerine Didem Kınalı avukatı Ebru Sarıtaş aracılığıyla İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesinde kira bedelinin yeniden belirlenmesi davası açtı.

3Didem Kınalının kiracısının ödediği kira şoke etti

Dava dilekçesinde "Kiracı, kira sözleşmesine aykırı surette birbirinden bağımsız olan iki ayrı daireyi birleştirmiş ve tek kullanım alanı oluşturarak mülkiyet hakkımıza da müdahalede bulunmuştur" denildi.

4GÜNLÜK KİRALIYOR İDDİASI

GÜNLÜK KİRALIYOR İDDİASI

Kiracının, internet uygulamalarından işgal ettiği bağımsız bölümü üçüncü kişilere günlük olarak kiralayarak kazanç elde ettiğinin ileri sürüldüğü dilekçede, "Rayiç kira bedellerinin 10-15 bin olduğu Cihangir'de 2 bin TL kiranın söz konusu olamayacağı, 10 bin TL olarak kira bedelinin belirlenmesi istendi.

5ORYANTAL DİDEM: MAĞDURUM

ORYANTAL DİDEM: MAĞDURUM

Oryantal Didem ise "Cihangir'de aldığım taşınmazda iki bağımsız bölümdü. Evi aldığım kişi kiracının kontratı mayısta bittiğini söyledi. Bende üst katta otururum dedim. Ama kiracı orayı işgal etmiş. Evden çıkmak için benden para istedi. Ben de kira ödüyorum bir de aldığım evin banka kredisini ödüyorum. Mağdurum" dedi.

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Didem Kınalı'nın kiracısının ödediği kira şoke etti!

Didem Kınalı'nın kiracısının ödediği kira şoke etti!

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