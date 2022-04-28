Didem Kınalı'nın kiracısının ödediği kira şoke etti!

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'daki danslarıyla tanınan oryantal Didem Kınalı Cihangir'de yaşadığı iki katlı evi satın aldı. Ancak oryantal Didem evi aldığına resmen pişman oldu. Evi bir katında yaşayan kiracı evden çıkmak istemedi. Üstelik kira için ödediği para da oldukça düşüktü.



Söz konusu dairenin kendi içinde iki bağımsız ve farklı bölümden oluşması nedeniyle, kiracı Fatma Eser E.'nin 5 numaralı bağımsız bölüm kiralamasına rağmen, diğer bağımsız bölüm 6 numaralı daireyi de kira sözleşmesine aykırı surette kullanım alanına dahil ettiğini gördü.