DGS EK TERCİH SONUÇLARI 2026 | DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?
DGS ek tercih sonuçları 2026 açıklandı mı, DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Dikey Geçiş Sınavı kapsamında ek tercih işlemlerini tamamlayan binlerce aday sonuç tarihine odaklandı. Tercih sürecinin sona ermesinin ardından “DGS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı, sonuçlar nereden sorgulanır, DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak?” soruları araştırılıyor. İşte 2026 DGS ek yerleştirme sonuçlarında son durum ve ÖSYM sonuç sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler...
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2026 DGS ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adayların gözü ÖSYM’den gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. Ön lisans eğitimini lisans programında sürdürmek isteyen adaylar, boş kalan kontenjanlar için yaptıkları ek tercihlerin sonuçlarını bekliyor. Bu kapsamda “DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı?”, “DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?”, “DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?”, “DGS ek yerleştirme sonuçları saat kaçta açıklanacak?” ve “DGS ek tercih kayıtları ne zaman başlayacak?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor.
DGS EK TERCİH SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?
27 Ekim 2026 Salı itibarıyla 2026 DGS ek yerleştirme sonuçları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.
Adayların sonuç bekleyişi sürerken ÖSYM’nin resmi sonuç duyurusunun ardından sorgulama ekranının erişime açılması bekleniyor.
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından 2026 DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı. Tercih işlemlerinin 22 Ekim’de sona ermesinin ardından yerleştirme işlemleri başladı. Sonuçların ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamayla duyurulması bekleniyor.
DGS EK TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI?
DGS ek yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadığı için sonuç sorgulama ekranı da erişime açılmadı.
Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sorgulama yapabilecek.
DGS EK YERLEŞTİRME SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar ÖSYM’nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden ek yerleştirme bilgilerine ulaşabilecek.
Sonuç ekranında adayın herhangi bir programa yerleşip yerleşmediği ve yerleşmesi halinde üniversite ile bölüm bilgisi yer alacak.
DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERDİ?
2026 DGS ek tercih işlemleri 15 Ekim 2026’da başladı.
Adaylar tercihlerini 22 Ekim 2026 saat 23.59’a kadar tamamladı.
Tercih süresinin sona ermesinin ardından sistem kapatıldı ve ek yerleştirme değerlendirme süreci başladı.
DGS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?
DGS ek yerleştirme işlemleri, ilk yerleştirmelerin ardından boş kalan veya kayıt yaptırılmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar üzerinden gerçekleştiriliyor.
Adayların DGS puanları, tercih sıralamaları, program kontenjanları ve özel şartlar yerleştirme sürecinde dikkate alınıyor.
DGS EK TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.
Sonuçların gün içerisinde farklı saatlerde duyurulabilmesi nedeniyle adayların ÖSYM’nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.
DGS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS ek yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadığı için üniversite kayıt tarihleri de netleşmedi.
Sonuçların ilan edilmesinin ardından kayıt tarihleri ve kayıt işlemlerine ilişkin ayrıntıların açıklanması bekleniyor.
DGS EK TERCİHTE YERLEŞENLER NE YAPACAK?
Ek yerleştirme sonucunda bir programa yerleşen adayların belirlenen tarihler içerisinde kayıt işlemlerini tamamlaması gerekecek.
Adayların ÖSYM duyurularının yanı sıra yerleştikleri üniversitenin kayıt açıklamalarını da takip etmeleri önem taşıyor.