DGS EK TERCİH SONUÇLARI 2026 | DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?

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DGS ek yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadığı için üniversite kayıt tarihleri de netleşmedi.



Sonuçların ilan edilmesinin ardından kayıt tarihleri ve kayıt işlemlerine ilişkin ayrıntıların açıklanması bekleniyor.



DGS EK TERCİHTE YERLEŞENLER NE YAPACAK?



Ek yerleştirme sonucunda bir programa yerleşen adayların belirlenen tarihler içerisinde kayıt işlemlerini tamamlaması gerekecek.



Adayların ÖSYM duyurularının yanı sıra yerleştikleri üniversitenin kayıt açıklamalarını da takip etmeleri önem taşıyor.