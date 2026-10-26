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GündemDev kazanlarda 12 saat boyunca kaynatılıyor! Satılamayan ürün kazanca dönüştü, kilosu 600 TL’ye satılıyor
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Dev kazanlarda 12 saat boyunca kaynatılıyor! Satılamayan ürün kazanca dönüştü, kilosu 600 TL’ye satılıyor

26.10.2026 - 10:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Mersin’in Silifke ilçesinde tescilli nar hasadı başlarken, pazarda alıcı bulamayan çatlamış narlar kadınların emeğiyle kazanca dönüştü. Odun ateşinde 12 saatten fazla süreyle kaynatılarak hazırlanan katkısız nar ekşisi, kilosu 600 liradan alıcı bularak aile bütçesine katkı sağlıyor.

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1Dev kazanlarda 12 saat boyunca kaynatılıyor! Satılamayan ürün kazanca dönüştü, kilosu 600 TL’ye satılıyor

Mersin'de bir çok ilçede olduğu gibi tescilli narıyla bilinen Silifke’de de hasat başladı. Nar hasadının başlamasıyla birlikte kış hazırlıklarının önemli geleneklerinden biri olan nar ekşisi üretimi de kadınların yoğun emeğiyle tamamen doğal olarak sürdürülüyor.

2Dev kazanlarda 12 saat boyunca kaynatılıyor! Satılamayan ürün kazanca dönüştü, kilosu 600 TL’ye satılıyor

Dalından toplanan narlar, önce nar tane ayırma makinelerinde kabuklarından ayrıldıktan sonra suyu çıkarılıyor. Elde edilen nar suyu, büyük kazanlarda odun ateşinde 10 saatten fazla kaynatılarak koyulaştırılıyor ve nar ekşisine dönüştürülüyor.

3Dev kazanlarda 12 saat boyunca kaynatılıyor! Satılamayan ürün kazanca dönüştü, kilosu 600 TL’ye satılıyor

Nar ekşisine dönüştürülen narların genelde pazarda satış imkânı bulamayan çatlamış ürünleri değerlendirerek israfı önleyen Yörük kadınlar, ekonomik kazanç elde ederek aile bütçesine ek gelir sağlarken, sofralarla da önemli bir lezzeti buluşturuyor. Büyük emekle hazırlanan geleneksel nar ekşisinin kilogramının 500 ile 600 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulduğu öğrenildi.

4Dev kazanlarda 12 saat boyunca kaynatılıyor! Satılamayan ürün kazanca dönüştü, kilosu 600 TL’ye satılıyor

Nar ekşisi yapan Nazmi Söylemez'de ilçede nar sezonu başladığını hatırlatarak, Silifke'nin de narlarıyla ünlü bir bölge olduğunu kaydetti. Söylemez," Silifke Göksu Deltası ve çevresinde müthiş derecede nar bahçeleri var. Narları bahçelerden topluyoruz. Narları en teknolojik aletlerde tane ayırma ve sıkma sistemi sonrasında büyük kazanlarımızda getirdiğimiz nar sularını en doğal ortamda odun ateşinde 12-13 saatlik kaynatma sonrasında kıvama getirerek şifa kaynağı nar ekşisi oluşturuyoruz" dedi.

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