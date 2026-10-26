Dev kazanlarda 12 saat boyunca kaynatılıyor! Satılamayan ürün kazanca dönüştü, kilosu 600 TL’ye satılıyor

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Mersin'de bir çok ilçede olduğu gibi tescilli narıyla bilinen Silifke’de de hasat başladı. Nar hasadının başlamasıyla birlikte kış hazırlıklarının önemli geleneklerinden biri olan nar ekşisi üretimi de kadınların yoğun emeğiyle tamamen doğal olarak sürdürülüyor.