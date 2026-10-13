Destekler meyvesini verdi: 25 Tondan 2 Bin 200 Tona! Üretim 88 katına çıktı!

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Akkuş'ta sulama tesisi projesinin hazır olduğunu belirterek, fasulye üretiminin sürdürülebilirliği için sulamanın önemine dikkat çekti. Güler, "Bu fasulyenin suya ihtiyacı var. Her zaman bu seneki gibi yağmur yağmayabilir. Dolayısıyla bizler tedbirimizi alacağız ve bu çalışmayı, projeyi sayın kaymakamımla yürüteceğiz. Hem göletle hem sulama tesisiyle inşallah bereketli toprakları şenlendireceğiz" dedi.Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin ise Akkuş'ta organik sırık fındık ve şeker fasulyesi üretimine farklı aşamalarda destek verdiklerini belirterek, üretimin temelinde çiftçilerin emeğinin bulunduğunu söyledi. Gültekin, üretim sürecinin her aşamasında emek veren çiftçilere teşekkür etti.