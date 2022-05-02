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MagazinDerya Uluğ: Şarkıcı olmasam kesin futbolcu olurdum
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• 02 Mayıs 2022 - 11:21 • Son Güncelleme:

Derya Uluğ: Şarkıcı olmasam kesin futbolcu olurdum

Son olarak Bergen albümü krizi ile gündeme gelen Derya Uluğ, samimi açıklamalarda bulundu. "Şarkıcı olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?" sorusuna, böyle yanıt verdi.

• 02 Mayıs 2022 - 11:21 • Son Güncelleme:
1Derya Uluğ: Şarkıcı olmasam kesin futbolcu olurdum
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Derya Uluğ çocukluğundan beri futbol aşığı olduğunu söyledi. Şarkıcı "Babam fanatikti. Sayesinde Fenerbahçeli oldum."

2Derya Uluğ: Şarkıcı olmasam kesin futbolcu olurdum

"Erkek arkadaşlarımla futbol oynardım. Kadın futbol takımı yoktu o zaman, içimde kaldı."

3Derya Uluğ: Şarkıcı olmasam kesin futbolcu olurdum

"Şarkıcı olmasam kesin futbolcu olurdum. Zaman zaman müzisyen arkadaşlarımla futbol maçı yapıyoruz. Saatlerce futbol izleyebilirim" dedi

4Derya Uluğ: Şarkıcı olmasam kesin futbolcu olurdum

Öte yandan Derya Uluğ, Bergen anısına çıkan albümde ‘Canım Dediklerim’ adlı Bergen şarkısını seslendirmişti.

5Derya Uluğ: Şarkıcı olmasam kesin futbolcu olurdum

Kendi cebinden 80 bin lira harcayarak bir klip çekti. Klip, içinde filmden görüntülerin olacağı şekilde kurgulanmıştı. Fakat film hâlâ vizyonda olduğu için yapımcı buna izin vermedi.

6Derya Uluğ: Şarkıcı olmasam kesin futbolcu olurdum

Derya Uluğ da klibi çöpe atmak zorunda kaldı! Şarkı YouTube’da klipsiz 232 bin kez tıklandı.

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