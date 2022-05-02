• 02 Mayıs 2022 - 11:21 • Son Güncelleme:
Derya Uluğ: Şarkıcı olmasam kesin futbolcu olurdum
Son olarak Bergen albümü krizi ile gündeme gelen Derya Uluğ, samimi açıklamalarda bulundu. "Şarkıcı olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?" sorusuna, böyle yanıt verdi.
• 02 Mayıs 2022 - 11:21 • Son Güncelleme:
1
Derya Uluğ çocukluğundan beri futbol aşığı olduğunu söyledi. Şarkıcı "Babam fanatikti. Sayesinde Fenerbahçeli oldum."
3
4
Öte yandan Derya Uluğ, Bergen anısına çıkan albümde ‘Canım Dediklerim’ adlı Bergen şarkısını seslendirmişti.