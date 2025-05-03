Depremler sismik izolatörlere talebi arttırdı! Türkiye’nin tek test merkezinde ‘deprem’ mesaisi devam ediyor
Türkiye'de deprem hasarının yüzde 80 oranında azaltılmasını sağlayan sismik izolatörlerin test edilebildiği tek merkez olan Eskişehir Teknik Üniversitesi Sismik İzolatör Test Merkezi’nde yoğunluk yaşanıyor. Görülen her depremin ardından sismik izolatörlere ilginin arttığını ifade eden merkezin sorumlusu Doç. Dr. Ali Bozer, “Talep giderek artıyor. Her deprem olduğunda talepte de artış oluyor” dedi.
Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR, (DHA)
• 03 Mayıs 2025 - 16:28 • Son Güncelleme:
Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR, (DHA)
• 03 Mayıs 2025 - 16:28 • Son Güncelleme: