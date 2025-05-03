Depremler sismik izolatörlere talebi arttırdı! Türkiye’nin tek test merkezinde ‘deprem’ mesaisi devam ediyor

“Bu sistem bitmiş bir bina maliyetinin yüzde 5-10 seviyelerini aşmıyor. Bence az bir maliyet artışıyla çok daha güvenli çok daha deprem korkusu olmadan yaşayacağımız mahallelere kavuşabiliriz. Her deprem olduğunda bir endişe doğal olarak meydana geliyor. Deprem olduktan sonra o depremin korkusunun bile yaşanmaması gerek çünkü çok büyük titreşimler yaşanıyor. Onun yarattığı birtakım travmatik durumlar var. Bu cihazları koyduğunuz zaman depremi çok az hissediyor olacaksınız. Dolayısıyla güvenli bir yerde yaşıyor olacaksınız. Bu tabii ki bu tarafa olan talebi arttıracaktır. Bu deneyimle alakalı bir durum. İnsanlar sistem nasıl çalışıyor, nasıl devreye alınıyor çok fazla bilmiyor. Bunlar yaygınlaştıkça talep de artacaktır. Aslında biz bunu görüyoruz talep giderek artıyor. Depremle ilişkili tabii ki her deprem olduğunda o talepte de biraz artış oluyor.”