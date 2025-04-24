Depremin vurduğu şehirde yeni ticaret merkezi olacak! Yüzlerce kişi dükkanlarının bitmesini bekliyor

"Kemal Paşa Caddemizdeki bina stoku genel manada çarpık yapılaşmanın yoğun olduğu bir caddeydi. Burası tarihi ve kültürel dokuya uygun olarak yeniden ihya, imar ve inşa ediliyor. Tabii sadece bu burası değil, bunun yanında hemen üst taraf Habib-i Neccar Camisi, onun hemen yan tarafında tarihi Uzun Çarşı'da da çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor."