Depremin vurduğu şehirde yeni ticaret merkezi olacak! Yüzlerce kişi dükkanlarının bitmesini bekliyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da ticari hayatın yeniden canlanması için yürütülen çalışmalar kapsamında, tarihi Uzun Çarşı etrafındaki caddede 426 bağımsız iş yerinin yapımı sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 'Kemal Paşa Caddemizdeki bina stoku genel manada çarpık yapılaşmanın yoğun olduğu bir caddeydi. Burası tarihi ve kültürel dokuya uygun olarak yeniden ihya, imar ve inşa ediliyor. Tabii sadece bu burası değil, bunun yanında hemen üst taraf Habib-i Neccar Camisi, onun hemen yan tarafında tarihi Uzun Çarşı'da da çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor' dedi.
AA
• 24 Nisan 2025 - 12:44 • Son Güncelleme:
AA
• 24 Nisan 2025 - 12:44 • Son Güncelleme: