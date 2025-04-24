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Depremin vurduğu şehirde yeni ticaret merkezi olacak! Yüzlerce kişi dükkanlarının bitmesini bekliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da ticari hayatın yeniden canlanması için yürütülen çalışmalar kapsamında, tarihi Uzun Çarşı etrafındaki caddede 426 bağımsız iş yerinin yapımı sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 'Kemal Paşa Caddemizdeki bina stoku genel manada çarpık yapılaşmanın yoğun olduğu bir caddeydi. Burası tarihi ve kültürel dokuya uygun olarak yeniden ihya, imar ve inşa ediliyor. Tabii sadece bu burası değil, bunun yanında hemen üst taraf Habib-i Neccar Camisi, onun hemen yan tarafında tarihi Uzun Çarşı'da da çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor' dedi.

AA
• 24 Nisan 2025 - 12:44 • Son Güncelleme:
AA
• 24 Nisan 2025 - 12:44 • Son Güncelleme:
1Depremin vurduğu şehirde yeni ticaret merkezi olacak Yüzlerce kişi dükkanlarının bitmesini bekliyor

Merkez ilçe Antakya'nın Kemal Paşa Caddesi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yapılan iş yerleri, kentin tarihi dokusuna uygun olarak modern mimari anlayışla inşa ediliyor.

2Depremin vurduğu şehirde yeni ticaret merkezi olacak Yüzlerce kişi dükkanlarının bitmesini bekliyor

Depremlerden etkilenen Hatay'da, yapılan iş yerleriyle ticari hayatın yeniden canlandırılması amaçlanıyor.

3Depremin vurduğu şehirde yeni ticaret merkezi olacak Yüzlerce kişi dükkanlarının bitmesini bekliyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, depremin kentte sadece modern yapı stokunda değil, aynı zamanda tarihi yapılarda da ciddi hasarlara yol açtığını söyledi.

4Depremin vurduğu şehirde yeni ticaret merkezi olacak Yüzlerce kişi dükkanlarının bitmesini bekliyor

Depremden etkilenen kentte konutlardan tarihi yapılara ve iş yerlerine kadar her alanda inşa çalışmalarının sürdüğünü anlatan Masatlı, bu kapsamda tarihi Uzun Çarşı'nın yanında bulunan Kemal Paşa Caddesi'nde de faaliyet yürüttüklerini belirtti.

5Depremin vurduğu şehirde yeni ticaret merkezi olacak Yüzlerce kişi dükkanlarının bitmesini bekliyor

Masatlı, 426 bağımsız iş yerinden 194'ünün tamamlandığını ve hak sahiplerinin belirlendiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

6Depremin vurduğu şehirde yeni ticaret merkezi olacak Yüzlerce kişi dükkanlarının bitmesini bekliyor

"Kemal Paşa Caddemizdeki bina stoku genel manada çarpık yapılaşmanın yoğun olduğu bir caddeydi. Burası tarihi ve kültürel dokuya uygun olarak yeniden ihya, imar ve inşa ediliyor. Tabii sadece bu burası değil, bunun yanında hemen üst taraf Habib-i Neccar Camisi, onun hemen yan tarafında tarihi Uzun Çarşı'da da çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor."

7Depremin vurduğu şehirde yeni ticaret merkezi olacak Yüzlerce kişi dükkanlarının bitmesini bekliyor

Vali Masatlı, çalışmaların sona ermesiyle caddenin hem kentin tarihi ve kültürel dokusuna uygun görünüme kavuşacağını hem de ticaretin yeniden hareketlenmesine katkı sağlayacağını kaydetti.