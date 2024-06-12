Deprem riskinin en fazla olduğu il açıklandı! 'Kırılmamış faylar var'

'BÖLGEDE KIRILMAMIŞ FAYLAR VAR'

Prof. Dr. Kutoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede kırılmamış faylar olduğunu, Malatya'ya enerji aktarımı yaşandığını ve Erzincan ile Erzurum faylarına enerji transferi olduğunu da belirterek, Yedisu ve Marmara'da Pamukova fayında enerji birikiminin yüksek olduğunu kaydetti. Kutoğlu, Marmara Denizi'ndeki fayların hareketli olduğunu ve yaptığı hesaplamalar sonucunda en büyük riskin Ege Bölgesi'nde olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: