Deprem riskinin en fazla olduğu il açıklandı! 'Kırılmamış faylar var'
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, uzay teknolojileri kullanarak yaptıkları yazılım ile Türkiye'deki yer hareketlerini gözlemlediklerini belirtti. Kutoğlu, "Diğer fayları konuşurken İzmir ve yakın çevresindeki illerdeki bu tehditleri göz ardı etmemek lazım. Bana sorarsanız en yakın tehlike, en yüksek risk bu bölgede gözüküyor" dedi.
DHA
• 12 Haziran 2024 - 11:05 • Son Güncelleme:
DHA
• 12 Haziran 2024 - 11:05 • Son Güncelleme: