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GündemDeprem İstanbul'u vurdu! İşte birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler
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Deprem İstanbul'u vurdu! İşte birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler

İstanbul'da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe yol açtı. AFAD, 7'si 4 ve üzeri büyüklükte olmak üzere 184 artçı sarsıntının kaydedildiğini belirtirken, İstanbul'un deprem risk haritası yeniden gündeme geldi. Haritada deprem riskinin en yüksek olduğu yerler koyu kırmızıyla gösterilirken, risk azaldığı yerler daha açık renkle gösteriliyor. Peki İstanbul'da birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler hangileri?

• 24 Nisan 2025 - 09:41 • Son Güncelleme:
• 24 Nisan 2025 - 09:41 • Son Güncelleme:
1Deprem İstanbulu vurdu İşte birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler

İstanbul'da dün en büyüğü 6.2 büyüklüğünde olan deprem fırtınası megakentteki deprem risk haritasını yeniden gündeme getirdi.

2Deprem İstanbulu vurdu İşte birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler

Yapılan bilimsel çalışmalara göre İstanbul'da deprem riski ilçelere göre farklılık gösteriyor.

3Deprem İstanbulu vurdu İşte birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler

İBB ve AFAD, İstanbul'da olası büyük bir deprem için tehdit oluşturan ilçeleri analiz ederek risk haritasına dair raporu açıklamıştı.

4Deprem İstanbulu vurdu İşte birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler

Haritada deprem riskinin en yüksek olduğu yerler koyu kırmızıyla gösterilirken, risk azaldığı yerler daha açık renkle gösteriliyor.

5BİRİNCİ DERECE RİSKLİ İLÇELER

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ İLÇELER

Adalar, Avcılar, Bahçelievler,

6Deprem İstanbulu vurdu İşte birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler

Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece'nin belirli kısımları,

7Deprem İstanbulu vurdu İşte birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler

Esenyurt'un belirli kısımları, Küçükçekmece, Ümraniye,

8Deprem İstanbulu vurdu İşte birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler

Sancaktepe'nin belirli kısımları, Bağcılar'ın belirli kısımları, Kadıköy'ün belirli kısımları,

9Deprem İstanbulu vurdu İşte birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler

Kartal, Maltepe, Tuzla,

10Deprem İstanbulu vurdu İşte birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler

Üsküdar, Zeytinburnu ve Sultanbeyli ilçeleri.

11İKİNCİ DERECE RİSKLİ İLÇELER

İKİNCİ DERECE RİSKLİ İLÇELER

Büyükçekmece'nin belirli kısımları, Esenyurt'un belirli kısımları, Başakşehir,

12Deprem İstanbulu vurdu İşte birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler

Sultangazi, Şişli, Kağıthane,

13Deprem İstanbulu vurdu İşte birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler

Beyoğlu, Beşiktaş, Gaziosmanpaşa,

14Deprem İstanbulu vurdu İşte birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler

Bayrampaşa, Bağcılar'ın belirli kısımları, Güngören, Esenler'in belirli kısımları.

15ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ İLÇELER

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ İLÇELER

Üçüncü derece deprem bölgesinde olan daha az riskli ilçeler sıralamasında ise, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer yer alıyor.