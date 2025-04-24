Deprem İstanbul'u vurdu! İşte birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler
İstanbul'da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe yol açtı. AFAD, 7'si 4 ve üzeri büyüklükte olmak üzere 184 artçı sarsıntının kaydedildiğini belirtirken, İstanbul'un deprem risk haritası yeniden gündeme geldi. Haritada deprem riskinin en yüksek olduğu yerler koyu kırmızıyla gösterilirken, risk azaldığı yerler daha açık renkle gösteriliyor. Peki İstanbul'da birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler hangileri?
• 24 Nisan 2025 - 09:41 • Son Güncelleme:
• 24 Nisan 2025 - 09:41 • Son Güncelleme: