Deprem açıklaması! Prof. Dr. Özkaymak o bölgeyi işaret etti: 6'nın üzerinde deprem üretme potansiyeli olan faylar var
Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede büyüklükleri 3.3'e varan yaklaşık 30 artçı sarsıntının meydana geldiğini belirterek, "İzmir ve çevresinde son yüzyıl içerisinde büyüklükleri 4.1 ile 5 arasında 442 adet deprem meydana geldi. Bu alanda gelecek yıllarda da benzer büyüklüklerde depremlerin olması muhtemel. Bu bölgede Havran-Balıkesir Fay Zonu, Dikili Fayı, Bergama Fayı, Soma Kırkağaç Fay Zonu ve Gelenbe Fayı gibi büyüklüğü 6'nın üzerinde deprem üretme potansiyeli olan faylar yer alıyor" dedi.
Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)
• 26 Haziran 2024 - 14:58 • Son Güncelleme:
Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)
• 26 Haziran 2024 - 14:58 • Son Güncelleme: