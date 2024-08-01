Denizli'de pes dedirten olay! Tartıştığı kişinin arabasını alıp Antalya'ya park etti

Cüzdan ve telefonlar araç içinde çıktı

Elektrik tesisatı işi ile uğraştıklarını ve aracın sabaha karşı Denizli Çivril ilçesinde bulunan şantiye alanından çalındığını ileri süren Caner Karayağız ise “Sabaha karşı 06.00 gibi Denizli Çivril'deki şantiye alanında çalındı araç.