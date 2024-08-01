Denizli'de pes dedirten olay! Tartıştığı kişinin arabasını alıp Antalya'ya park etti
Denizli'nin Çivril ilçesinde bir şantiyeden gece saatlerinde çalındığı ileri sürülen otomobil, akşam saatlerinde 250 kilometre uzaklıkta Antalya'da park halinde bulundu. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri şüpheli şahsı yakalarken, konunun araç sahibi ile şüphelinin tartışmasından kaynaklı olduğunu belirledi.
DENİZLİ (İHA)
• 01 Ağustos 2024 - 20:02 • Son Güncelleme:
DENİZLİ (İHA)
• 01 Ağustos 2024 - 20:02 • Son Güncelleme: