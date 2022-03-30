Deniz Çoban, Cüneyt Çakır'a gelen teklifi açıkladı! Tarihe geçecek...

İşte Deniz Çoban'ın yazdığı o tarihi detaylar:

"8 Mart hakem operasyonu sonrası Türk futbolu ve hakemliği önemli bir yara aldı. Uzun yıllar bu sarsıntının acısını Türk hakemliği çekecektir. Bu süreçte en büyük yarayı alanlardan biri de Türk hakemliğinin değil, Dünya hakemliğinin zirvesine yerleşen Cüneyt Çakır’dı.