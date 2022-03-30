Deniz Çoban, Cüneyt Çakır'a gelen teklifi açıkladı! Tarihe geçecek...
MHK tarafından görevine son verilmesine rağmen Tahkim Kurulu'nun kararıyla hakemliğe geri dönen Cüneyt Çakır'ın Avrupa'dan teklif aldığı ortaya çıktı. Eski hakemlerden Deniz Çoban'ın 'Cüneyt Çakır' yazısı bir hayli dikkat çekerken, Collina'nın tecrübeli hakemi arayıp son durumunu öğrenmesi ise MHK'de ilgi uyandırdı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart'ta Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken, aralarında hakem Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık'ın yer aldığı 13 ismi listeden çıkardı. Bu gelişme futbol kamuoyunda bomba etkisi yaratmıştı.
FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, MHK’nin operasyonu sonrası Süper Lig kadrosundan çıkarılan Cüneyt Çakır’ı arayarak, yaşanan gelişmeleri sordu. Başkanvekili Servet Yardımcı ile görüşen yetkililer özellikle Çakır, Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen için tepkilerini “şok olduk” şeklinde dile getirirken, “Bunun arkasında ne var?” sorusunu yönelttiler.
Bu gelişmelerin ardından FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır tarihi davet aldı. İsviçre Futbol Federasyonu, Cüneyt Çakır'a sezon sonuna kadar İsviçre Ligi'nde maç yönetmesini teklif etti. Fanatik Gazetesi yazarı Deniz Çoban, Türk hakemliği için milat sayılabilecek bu önemli gelişmenin detaylarını aktardı.
İşte Deniz Çoban'ın yazdığı o tarihi detaylar:
"8 Mart hakem operasyonu sonrası Türk futbolu ve hakemliği önemli bir yara aldı. Uzun yıllar bu sarsıntının acısını Türk hakemliği çekecektir. Bu süreçte en büyük yarayı alanlardan biri de Türk hakemliğinin değil, Dünya hakemliğinin zirvesine yerleşen Cüneyt Çakır’dı.
Türkiye’de kalarak mücadelesine devam etmek isteyen Çakır, diğer arkadaşlarıyla birlikte Tahkim Kurulu'na müracaat ederek hukuki bir mücadeleye girişti. Tahkim Kurulu'ndan hakkını iade almasına rağmen MHK Başkanı Gündoğdu, Tahkim Kurulu kararını tanımayacağını ve Çakır’la birlikte mağdur olan diğer hakemlere görev vermeyeceğini duyurdu.
İsviçre Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonuna bir yazı yazarak, Cüneyt Çakır’ın İsviçre Ligi’nde maç yönetmesi için teklif gönderdi. Şu anda İsviçre Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonunun onayını bekliyor. Onay çıktığı anda Cüneyt Çakır, ekibiyle birlikte İsviçre Ligi’nde maç yönetmeye başlayacak. Dolayısıyla da tekrar Dünya Kupası’nda maç yönetme şansını yakalayacak.