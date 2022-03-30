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Süper LigDeniz Çoban, Cüneyt Çakır'a gelen teklifi açıkladı! Tarihe geçecek...
HaberlerSüper Lig Haberleri Deniz Çoban, Cüneyt Çakır'a gelen teklifi açıkladı! Tarihe geçecek...
• 30 Mart 2022 - 15:02 • Son Güncelleme:

Deniz Çoban, Cüneyt Çakır'a gelen teklifi açıkladı! Tarihe geçecek...

MHK tarafından görevine son verilmesine rağmen Tahkim Kurulu'nun kararıyla hakemliğe geri dönen Cüneyt Çakır'ın Avrupa'dan teklif aldığı ortaya çıktı. Eski hakemlerden Deniz Çoban'ın 'Cüneyt Çakır' yazısı bir hayli dikkat çekerken, Collina'nın tecrübeli hakemi arayıp son durumunu öğrenmesi ise MHK'de ilgi uyandırdı.

• 30 Mart 2022 - 15:02 • Son Güncelleme:
1Deniz Çoban, Cüneyt Çakıra gelen teklifi açıkladı Tarihe geçecek...
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart'ta Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken, aralarında hakem Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık'ın yer aldığı 13 ismi listeden çıkardı. Bu gelişme futbol kamuoyunda bomba etkisi yaratmıştı.

2Deniz Çoban, Cüneyt Çakıra gelen teklifi açıkladı Tarihe geçecek...

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, MHK’nin operasyonu sonrası Süper Lig kadrosundan çıkarılan Cüneyt Çakır’ı arayarak, yaşanan gelişmeleri sordu. Başkanvekili Servet Yardımcı ile görüşen yetkililer özellikle Çakır, Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen için tepkilerini “şok olduk” şeklinde dile getirirken, “Bunun arkasında ne var?” sorusunu yönelttiler.

3Deniz Çoban, Cüneyt Çakıra gelen teklifi açıkladı Tarihe geçecek...

Yardımcı ise kararın arkasında herhangi bir şey bulunmadığını, MHK’nin performans ve gençleştirme kriterleri doğrultusunda bu adımı attığını belirtti.

4Deniz Çoban, Cüneyt Çakıra gelen teklifi açıkladı Tarihe geçecek...

Aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık gibi tecrübeli isimlerin de olduğu 13 hakem, Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nun Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan hakem ve gözlemciler için aldığı kararı geri çevirdi.

5Deniz Çoban, Cüneyt Çakıra gelen teklifi açıkladı Tarihe geçecek...

Bu gelişmelerin ardından FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır tarihi davet aldı. İsviçre Futbol Federasyonu, Cüneyt Çakır'a sezon sonuna kadar İsviçre Ligi'nde maç yönetmesini teklif etti. Fanatik Gazetesi yazarı Deniz Çoban, Türk hakemliği için milat sayılabilecek bu önemli gelişmenin detaylarını aktardı.

6İşte Deniz Çobanın yazdığı o tarihi detaylar:

İşte Deniz Çoban'ın yazdığı o tarihi detaylar:

"8 Mart hakem operasyonu sonrası Türk futbolu ve hakemliği önemli bir yara aldı. Uzun yıllar bu sarsıntının acısını Türk hakemliği çekecektir. Bu süreçte en büyük yarayı alanlardan biri de Türk hakemliğinin değil, Dünya hakemliğinin zirvesine yerleşen Cüneyt Çakır’dı.

7Deniz Çoban, Cüneyt Çakıra gelen teklifi açıkladı Tarihe geçecek...

2022 Dünya Kupası’na katılacak aday hakemler listesinde yer alan ve turnuvaya katılmasına garanti gözüyle bakılan Çakır, 6.kez üst üste büyük turnuvalara katılan ilk hakem olarak tarihe geçecek ve kırılması zor bir rekorun sahibi olacaktı.

8Deniz Çoban, Cüneyt Çakıra gelen teklifi açıkladı Tarihe geçecek...

Türkiye’de kalarak mücadelesine devam etmek isteyen Çakır, diğer arkadaşlarıyla birlikte Tahkim Kurulu'na müracaat ederek hukuki bir mücadeleye girişti. Tahkim Kurulu'ndan hakkını iade almasına rağmen MHK Başkanı Gündoğdu, Tahkim Kurulu kararını tanımayacağını ve Çakır’la birlikte mağdur olan diğer hakemlere görev vermeyeceğini duyurdu.

9Deniz Çoban, Cüneyt Çakıra gelen teklifi açıkladı Tarihe geçecek...

Tam da bu noktada ilginç bir gelişme yaşandı. Bu bilgiyi uluslararası kaynaklardan doğrulatarak yazdığımı bilmenizi isterim. Ülkemizde Çakır’a yapılan haksızlığı izlemekle yetinen TFF yetkilileri varken, İsviçre Futbol Federasyonu Cüneyt Çakır’a Dünya Kupası yolunu açmak için önemli bir adım attı.

10Deniz Çoban, Cüneyt Çakıra gelen teklifi açıkladı Tarihe geçecek...

İsviçre Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonuna bir yazı yazarak, Cüneyt Çakır’ın İsviçre Ligi’nde maç yönetmesi için teklif gönderdi. Şu anda İsviçre Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonunun onayını bekliyor. Onay çıktığı anda Cüneyt Çakır, ekibiyle birlikte İsviçre Ligi’nde maç yönetmeye başlayacak. Dolayısıyla da tekrar Dünya Kupası’nda maç yönetme şansını yakalayacak.

11Deniz Çoban, Cüneyt Çakıra gelen teklifi açıkladı Tarihe geçecek...

 

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